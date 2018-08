Martin Procházka, Právo

Založil jste Slevomat.cz, potom Dámejídlo.cz, teď se věnujete Rohliku.cz. Máte v plánu v nejbližší době založit další firmu?

Potraviny jsou veliké téma a myslím, že mě to udrží na dlouhou dobu. Neskutečně mě to baví. Když se podíváte na naši velikost proti obchodním řetězcům, tak nás čeká ještě hodně práce, abychom si mohli dovolit říkat, že máme vliv na to, co lidé v této zemi jedí. Moje vnitřní ambice je posunout to, co lidé vnímají jako skutečně dobré jídlo. Nejsou to věci, které jim většinou předkládají obchodní řetězce.

Ale vůbec to neznamená, že chceme lidem prodávat drahé věci. Dobré jídlo nutně neznamená, že je dražší. A pokud ano, tak o zanedbatelnou částku.

Naše obraty se nyní pohybují mezi dvěma a třemi miliardami korun, u obchodních řetězců je to mezi 20 a 50 miliardami, takže ještě nejsme tak velká firma.

Jak jezdím po světě, ukazuje se, že náš model je poměrně unikátní. Když jsem nedávno v Německu při jednání řekl, že doručujeme do dvou hodin, tak říkali – v dvouhodinovém okně zítra vám REWE doveze zboží také. Ale nevěřili tomu, že doručujeme do dvou hodin od objednání.

Jak se Rohlíku.cz letos daří?

Daří se nám dobře. V lednu jsme se přehoupli přes nulu a začali jsme být ziskoví. Po loňském turbulentním roku jsme byznys stabilizovali a soustředíme se na to, abychom jezdili včas, měli vynikající maso a ovoce a zeleninu. Reklamace v této oblasti máme na třetině toho, co byly před třemi měsíci. Nadechujeme se ke konci roku, kdy chceme spustit novinky, které zákazníkům ještě více usnadní nakupování.

O jaké novinky se bude jednat?

Chceme zrychlovat, v některých situacích jsou dvě hodiny na doručení dost. Máme velmi dobrý sortiment, co se týče kvality potravin. To, co si můžete pořídit u nás, v jednom kamenném obchodě nikde nekoupíte. Je stále prostor, jak to vyladit, chceme se posouvat třeba v oblasti masa nebo vína.

Chystáme také fantastické sýry, budeme nejlepším obchodem na sýry v České republice. Rozjedeme více naši privátní značku prémiových potravin a otvírat budeme nový volný chov pro slepice.

Díváme se i na alternativní formy doručení, protože nemusí být vždy nejpohodlnější čekat doma na kurýra. Máme i službu Rohlík Premium, o niž roste zájem. Je to v podstatě předplatné na dopravu zdarma spojené s dalšími benefity, třeba slevy u našich obchodních partnerů. A připravené máme také další technické inovace.

Jaké například?

Běžné kamenné obchody jsou pro všechny zákazníky uspořádány stejně, není možnost vlastního výběru nebo jednotlivých preferencí. To na našem webu zákazník na jednom místě uvidí, aniž by musel hledat, všechny kategorie produktů, které nakupuje nejčastěji. Vegetarián bude mít jiný regál než milovník masa. Náš personalizovaný regál budeme mít hotový během září a půjde o takovou revoluci v nakupování. Druhou novinkou bude funkce, ve které zákazník u každého produktu uvidí na první pohled obsah éček.

Jak se ujalo nedávno oznámené doručování potravin na chaty a chalupy?

Co se týče množství objednávek, tak na počet lidí v chatových oblastech je to velmi slušné. Samozřejmě z hlediska našeho byznysu to je relativně malé procento, jedná se o stovky objednávek. Je to hezká přidaná služba pro zákazníky, kteří jsou na nás zvyklí a rozhodnou se, že budou fungovat v létě někde jinde.

Co objednávají na chaty, přesně nevím, ale dovedu si představit, že to je víc alkoholu a masa na grilování.

Za kolik na Rohliku.cz objedná typický zákazník?



Typický zákazník u nás zaplatí čtyři až pět tisíc korun za měsíc.

Jak si stojíte ve srovnání s konkurencí?

Každá služba má svoje. My jsme dnes nejrychlejší, do dvou hodin nevozí nikdo. Troufnu si tvrdit, že pro segment náročného zákazníka máme nejlépe poskládaný sortiment. Nejedeme řetězcovou strategii akcí a výprodejů. My jsme tady pro lidi, kteří chtějí jíst kvalitně.

Jak firma roste?

Ve srovnání s loňským rokem jde asi o dvojnásobný nárůst. Uživatelé navíc utrácejí o trochu více peněz.

Plánujete expanzi do zahraničí?

Ano, naší ambicí je být regionálním hráčem, plánujeme expanzi na západ i na jih. Teď hledáme lidi, a to bude ještě nějakou dobu trvat. Cizí názvy Rohliku.cz ještě ale připravené nemáme. Mám však ještě jednu vizi, za kterou si jdu.

Jakou?

Aby v České republice stoupla prestiž farmářům. Často se bohužel stává, že lidi na venkově přesvědčujeme, aby začali podnikat a dodávali nám kvalitní potravinové produkty, které pak nabízíme našim zákazníkům. Je to mravenčí práce. Například ve Švýcarsku nebo v Německu nedají lidi na farmáře dopustit, jsou to pro ně bozi, kteří jim dodávají kvalitní jídlo. Bude trvat pět deset let, než bude u nás dost kvalitních farmářů. Pak se změní i vnímání jídla lidmi.