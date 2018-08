Jiří Novotný, Právo

„Sleva bude od září platit ve všech vlacích Českých drah (ČD), včetně těch komerčně provozovaných na trase mezi Prahou a Ostravou. I na ty se totiž bude vztahovat úhrada, kterou jako kompenzaci ztráty z jízdného od státu dostaneme,“ řekl v pátek Právu mluvčí ČD Radek Joklík.

Také soukromý dopravce Leo Express počítá s tím, že zvýhodněné jízdné bude nabízet na všech svých vlakových i autobusových trasách. „Je ale pravděpodobné, že tyto 75procentní slevy budou mít vliv na zvýšení poptávky ze strany zvýhodněných cestujících. Proto doporučujeme, aby si lidé pořizovali jízdenky přes náš rezervační systém, kde si je lze zakoupit s až půlročním předstihem, nebo u našich smluvních partnerů, jako je síť prodejen Relay,“ sdělil Právu mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Další soukromý dopravce RegioJet, který rovněž provozuje vlakovou i autobusovou dopravu, zahájil předprodej zlevněných jízdenek pro mladé a seniory již v červenci. Ani on neplánuje, že by na některé své lince tyto výrazné slevy neumožnil.

Stačí ukázat občanku či pas

Po 1. září zvláště na příměstských linkách zájem o cestování díky slevě jistě vzroste a některé vlaky budou přeplněny. „Vytížení vlakových spojů budou České dráhy pečlivě sledovat a v případě potřeby je prioritně posilovat, pokud to bude provozně a technicky možné,“ ujistil Petr Šťáhlavský z tiskového oddělení ČD.

Po zavedení 75procentních slev se senioři nad 65 let a cestující od 15 do 18 let budou ve vlacích i linkových autobusech prokazovat platným dokladem totožnosti s fotografií. Tedy občankou, cestovním pasem nebo řidičákem. Cestující od 18 do 26 let budou předkládat studentský průkaz, který vydávají dopravci.

„Děti žádný doklad o svém věku potřebovat nebudou. Budeme jim prostě důvěřovat, že opravdu ještě nemají patnáct let,“ uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Některé komerční slevy ztratí smysl

Jak upozornil Šťáhlavský, v souvislosti se zavedením státních slev pro mladé a seniory ztratí význam některé komerční nabídky Českých drah, například aplikace na In Kartě. Tito cestující mohou požádat o návratek za její nevyužití. Vrácena jim bude poměrná část částky, kterou za In Kartu zaplatili.

„Stejnou možnost budou mít i držitelé karty IN Senior. Protože se však jedná o síťovou jízdenku s dalšími výhodami, jako je bezplatná přeprava v regionálních vlacích či sleva v první vlakové třídě, může být výhodnější než návratek využívat IN Senior až do konce platnosti,“ radí Šťáhlavský.

O své dosavadní výhody rozhodně nepřijdou cestující v městské hromadné dopravě. Té se 75procentní sleva netýká. Například v Praze tedy budou lidé od 65 let moci nadále cestovat tramvajemi, autobusy i metrem zdarma, pokud si jednorázově za pár korun pořídí příslušný doklad. A lidé od sedmdesáti let jej už nepotřebují. Přepravováni jsou zcela bezplatně a při kontrole revizorovi občankou či pasem prokáží, že už opravdu oslavili sedmdesátku.

Stanjura: vláda si kupuje voliče

Ztráty ze slev bude dopravcům kompenzovat ministerstvo dopravy obdobným způsobem, jímž zajišťuje úhradu současných slev na komerčních spojích v železniční a autobusové dopravě. Zatímco dosud na to vydávalo ročně 240 miliónů korun, nově to bude 3,02 miliardy pro vlaky a 2,81 miliardy pro autobusy. Tedy ročně celkem 5,83 miliardy korun.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura

Podle předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury je proto 75procentní sleva nerozumným opatřením a vláda si jím pouze kupuje voliče.

„Prospěje to hlavně dopravcům, kterým bude stát ročně vyplácet téměř šest miliard. Tyto peníze by vláda měla dát spíše na důchody, aby se senioři sami rozhodli, jestli peníze navíc vynaloží na cestování, nebo na tak potřebné věci, jako jsou třeba léky,“ řekl Právu Stanjura.