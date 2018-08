ČTK

Zavřený bude úsek silnice dlouhý 10,7 kilometru.

V úseku Ševětín - Borek pokračuje stavba D3, proto bude I/3 v této části zavřená. Společnost Eurovia bude pracovat na křižovatce Hluboká nad Vltavou - Lhotice. Řidiči budou muset využít objízdnou trasu po silnici II/603, objížďka bude značená.

V době uzavírky bude Eurovia stavět chráničky pro inženýrské sítě pro budoucí odpočívadlo Chotýčany. „Práce vyžadují odstřel horniny do hloubky až 5,5 metru v okolí dálnice a také uložení chrániček pod povrchem budované části dálnice a stávající I/3," uvedla mluvčí Eurovie Iveta Štočková. Provoz bude odkloněn na objízdné trasy z bezpečnostních důvodů.

ŘSD hledalo variantu, která bude nejméně komplikovat život řidičům i místním. Jak řekl mluvčí Jan Rýdl, pro osobní dopravu by to neměla být komplikace.

„Ale tahle trasa je dost výrazně využívaná k tranzitní nákladní kamionové dopravě, tak jakékoli vybočení z plynulé trasy může být vnímáno jako zvyšující se riziko. Děkujeme řidičům za trpělivost, cílem je postavit D3. Děláme to s vizí, že stavíme dálnici, přičemž linie D3 je v tuto chvíli nejbudovanější souvislou dálniční linií v České republice a vzhledem k tomu, že ji budujeme z velké části právě v linii původní I/3, tohle je naprosto nezbytný krok," řekl Rýdl.

Loni v říjnu otevřelo Ředitelství silnic a dálnic pětikilometrový úsek mezi Veselím nad Lužnicí a Bošilcem.

FOTO: kal, Právo

D3 se v úseku Ševětín - Borek staví od dubna 2017. Letos bude hotová nová polovina dálnice vedle I/3, po které se jezdí. Poté se přesune provoz na nově vybudovanou polovinu dálnice a nynější trasa I/3 bude přestavěna do dálničních parametrů. Celý úsek by měl být dokončený na jaře 2020.

Letos na podzim chce ŘSD začít stavět obchvat Českých Budějovic, který bude součástí dálnice D3. Obchvat za 12,8 miliardy Kč by měl být hotový do roku 2021.

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí-Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD loni v říjnu. Na něj navazuje část Bošilec-Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, bude stát 1,2 miliardy, první řidiči by po ní měli projet v červnu 2019. Na posledním úseku D3 k hranicím s Rakouskem ŘSD připravuje dokumentaci EIA, vykupuje pozemky.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, tam se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Dálnice D3 by měla měřit zhruba 170 kilometrů, nyní je v provozu asi 50 kilometrů.