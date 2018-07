tov, Novinky

„Přímé tržby filmového průmyslu v České republice dosahují 54 miliard korun. To ale není vše. Filmaři potřebují řadu služeb a věcí, hlavně techniku, jídlo, musí se přepravovat z místa na místo. V ostatních odvětvích tak pomohou vytvořit produkci za dalších 50 miliard korun,“ upřesňuje hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Filmová a televizní produkce zaměstnává podle analýzy přímo přes 12 tisíc lidí. V odvětvích na něj navázaných vytváří dalších 20 tisíc míst. Do veřejných rozpočtů pak odvádí celkem 19 miliard korun.

Za poslední tři desetiletí se zvyky diváků podstatně změnily. Před rokem 1989 chodilo do kina až 100 miliónů diváků ročně. Na konci devadesátých let jejich počet klesl na 8 miliónů. Dnes je to zhruba dvojnásobek. Změnila se i průměrná cena lístku. Zatímco v roce 1989 to bylo 7 korun, dnes je to 113 korun (bez DPH).

3D tolik netáhne



„Ve světě i u nás můžeme pozorovat řadu trendů. Například 3D filmy nejsou takovým tahákem, jak se předpokládalo. Nové technologie, například přesnější robotická ramena nebo drony, zase výrazně ovlivňují výrobu. A do hry stále významněji vstupují on-line média, jako jsou Netflix nebo Hulu,“ dodal Marek.

V českých kinech loni největších tržeb dosáhl animovaný Já, padouch 3 následovanými novými epizodami Pirátů z Karibiku a Star Wars. Z českých filmů se v první desítce umístily snímky Po strništi bos a Masaryk.

Filmová produkce představuje v takzvaném kulturním průmyslu zhruba pětinu. Dvojnásobný podíl (41 procent) na něm mají knihy a tisk. Videohry jako relativně mladé odvětví se na tvorbě zábavy v Česku podílí čtyřmi až pěti procenty, upřesnila studie.