„Očekáváme nárůst inflace na 1 000 000 procent do konce roku 2018. Situace je podobná té, ve které bylo Německo v roce 1923 nebo Zimbabwe v roce 2008,“ uvedl v prognóze ekonom MMF Alejandro Werner. Současně odhaduje, že HDP země letos klesne o 18 procent. Recese pokračuje už několik let v řadě. Pokud se prognóza vyplní, klesne ekonomika za pět let o 50 procent. Půjde tak o jednu z nejhlubších světových krizí v posledních 60 letech, napsala agentura AP.

Venezuelský prezident Nicolás Maduro

FOTO: Marco Bello, Reuters

Na jaře MMF předpovídal pro letošek Venezuele inflaci v řádu desítek tisíc procent, v dalších měsících ale čeká exponenciální růst cen. Socialistická vláda prezidenta Nicoláse Madura potřebuje pokračovat v politice tištění peněz, aby měla na vládní výdaje, upozornil fond.

Venezuelský bolívar prakticky ztratil hodnotu, běžné položky je nutné platit stohy bankovek. Na trzích v pohraničí v sousední Kolumbii Venezuelané prodávají dokonce kabelky či peněženky vyrobené ze sešitých bolívarů.

Místní se uchylují k výměnnému obchodu. Neoficiálním platidlem ve Venezuele se stává dolar a kolumbijské peso, rozmach zažívají i virtuální měny jako bitcoin.

Protesty ve Venezuele sílí.

FOTO: Fernando Llano, ČTK/AP

Vláda ve stále kratších intervalech zvedá minimální mzdu, vzhledem k pádící inflaci ale v současné době její hodnota odpovídá zhruba ceně jedné tuňákové konzervy na tržnici, napsal deník El País. Stát slíbil vydání nových bolívarových bankovek, kde škrtne tři nuly. Mají platit souběžně vedle starých. Plán ale nabral zpoždění i kvůli technickým problémům s tiskem nového platidla.

Maduro se snaží s hyperinflací bojovat cenovými výměry pro supermarkety. Zboží za nařízené ceny ale lidé téměř hned vykoupí a regály zůstávají prázdné. V zemi chybějí základní potraviny, léky, stále častější jsou také v řadě regionů výpadky elektrické energie.

V hlavním městě Caracasu i dalších místech země se množí protivládní protesty. K venezuelským lékařům a zdravotním sestrám se minulý týden přidali studenti, profesoři a penzisté.