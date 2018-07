Tomáš Volf, Novinky

V budoucnu postačí jedna jízdenka na celou cestu, bez ohledu na přestupování mezi dopravci. Podle ministerstva dopravy by měla začít platit v přespříštím roce. „Se zavedením jednotného jízdného počítáme v roce 2020 na celém území ČR,” řekla Novinkám mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Dříve se uváděl jako termín zavedení rok 2019. Za zpožděním mimo jiné stojí práce kolem zavádění slev pro důchodce a studenty, které z rozhodnutí vlády začnou ve vlacích a autobusech platit v září.

Zavedení systému připravuje státní podnik Centrum dopravních informačních systémů (CENDIS) a rozjezd a provoz systému má v prvních pěti letech přijít zhruba na čtvrt miliardy korun.

Plán má podporu

„Náklady na vytvoření systému a jeho provozování jsou v průměru vyčísleny na maximálně 50 miliónů korun ročně, nicméně očekáváme, že částka bude nakonec nižší. V částce jsou zahrnuty také veškeré náklady, tedy včetně mezd zapojených pracovníků,” dodala mluvčí s tím, že jde o zcela nový projekt, který v historii české železnice nemá obdoby.

Hlavní je, aby existovala možnost předplatného na celou síť nebo určitý region Tomáš Záruba, CEDOP

„České dráhy vznik jednotného státního tarifu vítají. Považujeme ho za nutnou součást úspěšné liberalizace železničního trhu při zachování jedné z hlavních výhod železnice - síťovosti. Chceme, aby se jednalo o moderní a pro cestujícího zákaznicky přívětivý a praktický systém, který mu umožní využívat síťově železniční dopravu napříč s různými dopravci,” řekl Novinkám mluvčí drah Petr Šťáhlavský.

Dodal, že do současné doby nicméně ČD ze strany CENDIS ani jiné organizace žádný návrh systému jednotného jízdného a odbavení nedostaly. Upozornil přitom, že dráhy jsou již dnes zapojeny do více než desítky integrovaných dopravních systémů, kde jednotné jízdné a odbavení bez problémů funguje a lidé cestují na jednu jízdenku vlakem, autobusem, tramvají, v Praze i metrem nebo přívozem.

„RegioJet vždy podporoval myšlenku zavedení jízdného, které bude platit po celé trase, bez ohledu na to, s jakým dopravcem kterou část cestující absolvuje. S ministerstvem a podřízenými institucemi o celé věci pravidelně komunikujeme,” řekl Novinkám mluvčí Aleš Ondrůj.

„Aby lidé skutečně využívali železniční dopravu, je pro cestující jednoduchý nákup a také uznávání jízdenek bez ohledu na dopravce velmi důležité. V době digitalizace je to jen otázkou vůle a času. CENDIS nás k jednání oslovil více než před rokem. Jsme připraveni k systému integrované jízdenky přistoupit. Nejdříve by se to mělo týkat linek v závazku, až poté komerčních spojů,” řekl Novinkám mluvčí Leo Express Emil Sedlařík.

Otázka cen

Jak budou nastavené ceny jednotného jízdného, to ministerstvo nechtělo komentovat s tím, že je ještě brzy. Soukromí dopravci očekávají, že ceny budou nastavené podle ujetých kilometrů a budou zřejmě o něco vyšší než současné akční ceny dopravců.

Mluvčí RegioJet Ondrůj podotkl, že těžko půjde kombinovat různé akční nabídky dopravců. „Cestující si pak zakoupí jízdenku, kde podobně jako v případě integrovaných dopravních systémů se následně rozpočítá podíl tržby mezi jednotlivé dopravce, s kterými cestující absolvoval cestu,” popsal. Systém jednotného jízdného podle něj lze kombinovat s pořízením místenky. Tu si budou moci lidé přikoupit i po nastoupení do vlaku, dokud nebude vyčerpaná kapacita míst k sezení.

Švýcarsko jako vzor

Podle ředitele sdružení Centrum pro efektivní dopravu (CEDOP) Tomáše Záruby nejdůležitější na jednotném jízdném až tak není cena za konkrétní cestu nebo nějaký univerzální nákup jednotlivé jízdenky, kde stejně mnoho lidí vyhledává všelijaké včasné levnější nabídky pro konkrétní případ.

„To hlavní je, aby existovala možnost předplatného na celou síť nebo určitý region, popř. na všechny vlaky po jedné trase. To jediné totiž umožní konkurovat autům, tedy model mohu jet kdykoli kamkoli bez dlouhých čekání,” tvrdí.

Experti označují za ukázkový příklad Švýcarsko. Tam jednotné jízdné funguje již přes sto let systém pod názvem přímá přeprava. Tento systém umožnil vznik dvou oblíbených předplatních jízdenek: celosíťové předplatní jízdenky a celosíťového průkazu na poloviční slevu. Kromě vlaků jsou do něj zapojeny i regionální autobusy, lanovky, lodě a přívozy. V roce 1997 k němu přistoupily i městské dopravní podniky. Podobné typy jízdenek využívají i turisté. Z dalších zemí jednotné jízdné zavedlo také Nizozemsko.