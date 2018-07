Beluga XL vychází z letounu Airbus A330-200 a pohání ho motory Rolls Royce Trent 700. Oproti současnému modelu Beluga ST (Super Transporter) povyrostla o téměř sedm metrů na délku a průměr trupu, který stroji dává ikonický tvar, se zvýšil o bezmála devět metrů. Přepravní kapacita tak celkem vzrostla o třicet procent.

Whale, whale, whale… That's a lovely day for a maiden flight, don't you think? #StayTuned #BelugaXL #FIA18 pic.twitter.com/BGxIQRcrfG