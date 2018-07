Novinky, ČTK

Situace podle Bárty trvá od loňského podzimu a souvisí s tím, že se urychluje sjednávání hypoték.

„Lidé mají obavy z toho, jak se vyvíjí ceny bytů. Normální sezona byla vždycky do října, pak byla zima, v dubnu to zas pomaličku startovalo. Letos nebyla žádná zima, z hlediska počasí i z hlediska stavění, stavělo se skrz, přes zimu jsme prodávali dvakrát tolik co minulá léta a do sezony jsme šli bez zásob. Je to nenormální situace tažená očekáváním lidí: rychle koupit, byty jsou drahé,” řekl Bárta.

„Naposledy jsme obdobné situaci čelili v roce 2008,” doplnil Bárta. Na trhu chybí cihly i izolační vata, potvrdili ČTK před časem stavaři i zástupce firmy Heluz cihlářský průmysl, jíž stoupla meziročně poptávka po cihlách o deset až patnáct procent.

Podle Bárty klesá dostupnost bydlení. Wienerberger a Svaz podnikatelů ve stavebnictví jedná s vládou o programu podpory bytové výstavby, který zvýší dostupnost bydlení pro střední třídu, mladé rodiny i sociálně slabší

Během dvou dnů bylo vyprodáno



Wienerberger, jehož roční výrobní kapacita je 10 tisíc domů, zkusil před týdnem otevřít objednávky. „Během dvou, tří dnů jsme byli vyprodaní na další měsíc. To není normální situace. Běžné roky máme objednávky v zimě na dva dny, v létě na šest až osm dní, máme (zboží) skladem a dodáváme okamžitě,” dodal Bárta.

Firma fúzující se společností Tondach zaměstnává asi 950 lidí. Čistý obrat měla loni 1,78 miliardy korun. Společnost je členem skupiny Wienerberger, největšího světového výrobce cihel. V Česku má sedm cihelen, závod na nosníky i čtyři závody na výrobu keramické krytiny. Po převzetí firmy Tondach se stala také největším výrobcem keramických střešních krytin u nás.