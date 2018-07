Zdeněk Nevělík, Právo

„Velcí krokodýlové“, jak se v zemi oligarchům přezdívá, dokážou účinně tahat za mocenské nitky.

K pohádkovému bohatství přišli čínští magnáti – podobně jako jejich „kolegové“ v jelcinovském Rusku – v 90. a následujících letech. Ta se v Číně vyznačovala nejen výrazným růstem, ale také nebývalou korupcí. Hodnota jejich majetku často dosáhla v přepočtu miliardy korun, takže se proslavili schopností „poroučet větru, dešti“, kterou hýbou finančními trhy a osudy miliónů lidí.

Pyšnili se také bezvadnými politickými konexemi, často až v nejvyšších patrech moci v Pekingu, ať už v důsledku sňatkové politiky, jako zástupci mocných politických klanů, agenti všemocných bezpečnostních služeb či pomocí úplatků, kterými si zajišťovali podporu příbuzných čínských lídrů.

V době, kdy Si upevňuje kontrolu nad státem a společností, se však právě nahromaděná ekonomická a tím i politická moc stala jejich zkázou, napsal list The South China Morning Post (SCMP). Prvním krokodýlem, který uvízl v síti čínské justice, se na konci března stal Wu Siao-chuej, zakladatel a dnes už bývalý šéf pojišťovny Anbang Insurance Group, který se „přiznal“, že od investorů podvodně získal miliardy dolarů.

Wu začínal jako úředník v provincii Če-ťiang, načež pracoval jako obchodní manažer v jedné restauraci. Jeho podnikatelský vzestup začal poté, co se oženil s dcerou bývalého viceguvernéra provincie. V roce 2004 založil Anbang a udělal z ní jednu z největších čínských pojišťoven. Společnost se jala expandovat v zahraničí, mimo jiné do realit a hotelového podnikání, a v roce 2014 koupila na Manhattanu slavný hotel Waldorf Astoria.

Do sítě se chytil i poradce Zemana

Agresivní rozpínavost, miliardové akvizice a expanze provázející mohutné zadlužení ale přitáhly pozornost čínských úřadů a na povrch vyplavaly zprávy, že firma ke zvyšování svého kapitálu nelegálně využívá pojistné od klientů. Wu byl nakonec letos v květnu odsouzen na 18 let do vězení a soud mu nechal zkonfiskovat majetek v přepočtu za 36 miliard korun.

Soudní líčení nyní čeká dalšího krokodýla, Siao Ťien-chua, šéfa skupiny Tomorrow Group podnikající taktéž v pojišťovnictví, ale také s nemovitostmi, uhlím i cementem. Siaoa, který je nyní v domácím vězení, začátkem loňského roku unesla z hongkongského hotelu čínská policie. Magnát podle všeho působil jako prostředník zajišťující obchody a investice nejvyšších čínských politiků včetně – šeptá se – rodinných příslušníků prezidenta Sia.

Podle SCMP se Siao proslavil nejen tím, že časoval styky se svými milenkami tak, aby se vyhnul jejich ženským cyklům a aby mu zplodily přes tucet potomků, ale také uplácením více než padesáti příbuzných vysokých úředníků, aby si tím zajistil politickou protekci.

Čínští oligarchové jsou na rozdíl od svých ruských kolegů, kteří investovali především do infrastruktury, energií a obchodu s komoditami, činní hlavně v realitním a finančním sektoru. Jednou z výjimek je Jie Ťien-ming, bývalý šéf zadlužené skupiny CEFC China Energy působící i v Česku. Raketový vzestup podnikatele, jehož jméno bylo ještě před pěti lety zcela neznámé, halí rouška tajemství. Mluví se ale o tom, že mu výrazně pomohly jeho těsné vazby na čínské vojenské zpravodajství. Smutně kuriózní přitom je, že Jie, který je nyní ve vlasti vyšetřován pro podezření z ekonomické kriminality, nadále zůstává poradcem prezidenta Miloše Zemana.

Magnát, který se obrátil proti špičkám

Čínským veřejným míněním také už od loňska hýbe miliardář Kuo Wen-kuej, který už několik let žije v USA a ze svého luxusního střešního bytu na Manhattanu přes sociální sítě, kde má milióny sledujících, vznáší obvinění proti čínským špičkám z korupce a zneužití moci. Muž, který byl léta napojen na ministerstvo státní bezpečnosti (obdoba americké CIA), si dovolil dokonce nařknout i Siovu pravou ruku, současného viceprezidenta a bývalého protikorupčního cara Wang Čchi-šana.

Čína tvrdí, že Interpol loni na Kuo Wen-kueje vydal zatykač kvůli podezření, že uplácel bývalého náměstka ministerstva.

Loni byla taktéž zatčena Tuan Wej-chung, realitní podnikatelka s napojením na rodinu bývalého premiéra Wen Ťia-paa. Jak napsal list The New York Times, její pád zřejmě přivodily její obchodní vztahy se Sun Čeng-cchajem, bývalým členem politbyra, kdysi považovaným za možného kandidáta na premiéra. Sun byl ale loni v létě zadržen kvůli korupci, což znamenalo konec i pro lidi kolem něj. Zatím neexistují indicie, že by prezident Si chtěl získat skalp i expremiéra Wena, pokud by k tomu ale došlo, znamenalo by to, že současná hlava státu získala takovou moc, že se nebojí pustit se ani do nejvyšší komunistické elity.