Výnos z řepky tak naroste asi o 6,5 procenta. Je to především dáno tím, že loni se řepky tolik neurodilo a letos zemědělci oseli řepkou o něco více plochy. Řepka se v Česku posledních pět let pěstuje na zhruba 400 tisících hektarech, letos to bylo 412 000 hektarů. V porovnání s výnosy posledních deseti let jsou letošní čísla u řepky průměrná.

Sklizeň letos začala dříve, podle portálu eAgri ministerstva zemědělství nebyl za posledních deset let zaznamenán začátek sklizně tak brzy. Letošní teplé počasí zkrátilo dobu kvetení všech plodin, čímž se urychlilo dozrávání jak obilovin, tak řepky.

Lán řepky (ilustrační foto)

FOTO: Pascal Rossignol, Reuters

I když bude sklizeň obilovin letos nižší, nebude to mít na strategické zásoby nijak zvláštní vliv. Ty jsou podle ředitele odboru statistiky zemědělství ČSÚ Jiřího Hrbka asi jeden milión tun.

Obiloviny patří mezi nejčastější plodiny na českých polích, pěstují se na 1,25 miliónu hektarů, nejčastěji pšenice ozimá. Řepka se pěstuje na asi 17 procentech polí.