Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

„Celkový finanční objem nákupů realizovaných prostřednictvím nadresortních veřejných zakázek dosáhl v letech 2016 a 2017 4,6 miliardy korun. Celkové dosažené úspory oproti původním cenám dosáhly 1,9 miliardy korun, tj. více než 40 procent,“ tvrdí v dokumentu ministerstvo.

K zavedení centrálních nákupů se upnul nynější premiér Andrej Babiš (ANO). Když je ještě jako ministr financí navrhl, hovořil o „šílené byrokracii“ a byl zděšen, jak stát funguje. Sliboval si od společných nákupů, do kterých by se zapojilo 521 organizací, miliónové úspory. Zdá se, že se trefil.

„Centrální nákupy už přinesly první úspory. V letech 2014 až 2017 jsme ušetřili dvě miliardy korun při nákupech komodit, které kupují všechny resorty společně,“ řekl Právu Babiš.

Co instituce, to jiné požadavky



Podle něj přinášejí úspory také nákupy jednotlivých resortů pro sebe a své podřízené organizace, které loni dosáhly 715 miliónů korun. Ve srovnání s počátky těchto nákupů v roce 2014 se jedná o 2,5násobek dosažených úspor. „Nejvíc úspor bylo v roce 2017 dosaženo u nákupu automobilů, plynu a telekomunikačních služeb,“ upřesnil premiér.

Začátek ale nebyl jednoduchý. Pilotně se začaly centrálně nakupovat osobní automobily a xerografický papír pro resorty a jejich podřízené organizace. Ministerstvo vnitra organizovalo společný nákup informačních a komunikačních technologií.

Pilotního ověřování centrálních nákupů aut se zúčastnilo deset resortů. Oproti běžným cenám se podařilo podle zprávy uspořit 15 procent, u SUV vozů to byla dokonce třetina. Připravuje se proto rozšíření na auta na alternativní pohon.

První zkušenosti z nového systému zadávání veřejných zakázek nejsou jen pozitivní. Ne všechny instituce byly s nastavenými standardy, tedy závaznými kritérii, spokojené.

Problém k řešení: nejběžnější papír



A tak Generální ředitelství cel žádá výjimku na speciální vozy pro sledování osob a věcí, které musí být pestré co do značek i typu. Některé musí mít speciální vestavbu, zabudovaná zvláštní výstražná zařízení, musí být vybavená mobilními laboratořemi či rentgeny.

Ministerstvo dopravy potřebuje auta s lepší prostupností terénem. Místní rozvoj požaduje ze stejného důvodu výjimku pro vozy horské služby. Národní bezpečnostní úřad se domáhá nadstandardní výbavy – airbagy i na zadních sedadlech, ovládání přístrojů na volantu, lité disky, vyhřívané přední sklo a další věci zvyšující komfort při dlouhých cestách. Vězeňská služba se nevejde do standardů např. při nákupu speciálních eskortních vozů.

Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje, že nebude nakupovat nábytek, kterého se budou centrální nákupy také týkat, protože mu ho vyrábí Vězeňská služba. Výjimku na nákup nábytku chce i ministerstvo kultury, protože muzea, knihovny či galerie musí pořizovat takový, aby se zachovala jejich „jednotná tvář“.

Jako velký problém se ukázal centrální nákup nejběžnější potřeby úřadů: papíru do kopírek. V šesti resortech se do ověření zapojilo 281 organizací. Už na začátku se Babiš podivoval, jak je možné, že co úřad, to jiná kopírka.

Zakázka za 118 miliónů korun se připravovala rok. Stát se chtěl zbavit závislosti na jednom dodavateli, který si mohl diktovat cenu. Podle zprávy se ale podařilo uspořit jen sedm procent z původních cen.

„Pracnost přípravy této nadresortní veřejné zakázky převýšila dosažené reálné úspory,“ konstatuje MF a doporučuje, aby se papír centrálně již do budoucna nenakupoval. Pod jeho dohledem si ho budou resorty pořizovat samy.

Jako nevýhodné se ukazuje i jednotné pořizování kancelářských potřeb, neboť jde zhruba o 600 položek. Od standardizace a přípravy společné nadresortní veřejné zakázky bylo upuštěno rovněž u služeb deratizace, dezinfekce a dezinsekce.

Počítače za miliardy, mobily váznou



Jako úspěšné hodnotí MF centrální nákupy softwaru, které organizovalo ministerstvo vnitra. Uzavřeny byly rámcové smlouvy v hodnotě 8,86 miliardy korun bez DPH a podle zprávy MF se tím v následujících letech má ušetřit 2,65 miliardy korun.

Úspora z dalších dvou rámcových dohod v hodnotě téměř čtyř miliard korun nemůže být dosud vyčíslena, protože jedna byla uzavřena letos v lednu a druhá teprve bude podepsána.

Otevřená je otázka, zda se budou centrálně nakupovat mobilní telefonní služby. Podle MF je velmi obtížné úspěšně ukončit centrální veřejné zakázky na tyto služby.

„Z chování poskytovatelů je zřejmé obstrukční jednání. Bylo by tak vhodné vyvolat jednání, která by mohla v nadcházejícím období změnit ať už postavení poskytovatelů, či přístup Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,“ konstatuje MF.