„Na základě cel a obchodních bariér, kterým USA a jejich skvělé firmy a pracovníci dlouhodobě čelí od Evropské unie, uvalíme dvacetiprocentní clo na všechna jejich auta dovážená do USA, pokud tyto bariéry v nejbližší době neodstraní,” napsal Trump na Twitteru před půl pátou odpolední středoevropského času.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!