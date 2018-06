Ivan Blažek, Právo

„Loni jsme na domácím trhu zaznamenali nárůst prodeje o sedm procent a vůbec poprvé v historii jsme vyvezli přes milión hektolitrů do zahraničí,“ konstatoval Grant Liversage, generální ředitel Plzeňského Prazdroje.

Plzeňský Prazdroj slavnostně spustil provoz v rozšířené varně.

FOTO: Ivan Blažek, Právo

O investici se rozhodlo na jaře loňského roku, tedy v době převzetí firmy japonskou pivovarnickou skupinou Asahi. Podle Ryotchiho Kitagany, generálního ředitele Asahi Global pro evropské podniky, se zvýší export plzeňského piva do východní Asie.

„V dubnu jsme zahájili vlastní distribuci piva Pilsner Urquell do vybraných japonských restaurací a budeme exportovat tuto značku také do Číny, zejména do velkých metropolitních oblastí,“ uvedl Kitagana.

Nejvíce spolkla varna

Větší část investice – zhruba 160 miliónů korun – směřovala do rozšíření varny, kde přibyla nová vystírací káď, dva měděné rmutovací kotle, scezovací káď a mladinová pánev. Zbytek peněz šel na nákup a instalaci deseti nových cylindrokónických tanků.

Nové části varny Plzeňského Prazdroje požehnal plzeňských biskup Tomáš Holub.

FOTO: Ivan Blažek, Právo

„Opravdovým oříškem bylo usazení nové scezovací kádě, která se řadí mezi největší v celé zemi – má průměr deset metrů a váží přes 45 tun,“ připomněl projektový manažer Tomáš Kosmák.

„Podobně náročná byla i práce s cylindrokónickými tanky s hmotností přes 23 tun. Ty cestovaly na lodích po moři, poté po Labi, odkud byly na specializovaných nákladních vozidlech převezeny do Plzně. Když jsme je v pivovaru přesunovali pomocí speciálních podvalníků, měli jsme mezi budovami na každé straně jen několik centimetrů místa,“ doplnil Kosmák.

Přímo ve varně okoštoval Pilsner Urquell Ryotchi Kitagana, generální ředitel Asahi Global pro evropské podniky.

FOTO: Ivan Blažek, Právo

Plzeňský Prazdroj naposledy rozšiřoval varnu v roce 2004, kdy do zvýšení výroby investoval podobnou částku jako letos. Cylindrokónické tanky používá od roku 1993, kdy pořídil prvních 48 nádob pro hlavní kvašení a 56 tanků pro zrání.

Historická varna Plzeňského Prazdroje z devatenáctého století byla v roce 2008 zrekonstruována do původní podoby a nyní je součástí prohlídkové trasy pivovaru.