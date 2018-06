Firma Guess a Marciano zaplatí pěti lidem odškodné v celkové výši 500 tisíc dolarů (11 miliónů korun). Jména odškodněných nejsou veřejná. Jako šéf představenstva Marciano skončí, jeho členem zůstane do ledna 2019. Ve firmě bude dál působit už jen na pozici kreativního ředitele.

Obvinění Marciana odstartovala v únoru americká modelka Kate Upton, v rozhovoru pro časopis Time jej obvinila ze sexuálního napadení. Manažer ji údajně proti její vůli líbal a osahával. Její slova potvrzoval fotograf, Marciano obvinění popřel.

What Was Paul Marciano accused of? Guess cofounder resigns after Kate Upton complaints https://t.co/Y8EHuXZMMR pic.twitter.com/XvhnoHz8mV