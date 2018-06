bož, Novinky

Brusel již dříve avizoval, že podle názoru komise Google prostřednictvím Androidu porušuje evropskou antimonopolní legislativu. Vestagerová je odhodlána v průběhu několika týdnů oznámit negativní výsledek vyšetřování Googlu, uvedl Financial Times s odvoláním na zdroje obeznámené s případem.

Evropská komise by Googlu mohla udělit pokutu až do výše 11 miliard dolarů (238,9 miliardy korun), což odpovídá desetině globálního obratu její matky Alphabet. Komise nicméně obvykle sahá k výrazně nižším pokutám – konkrétně Google naposledy potrestala pokutou 2,42 miliardy eur (62,1 miliardy korun) za to, že při vyhledávání zboží zvýhodňoval svoji službu srovnávání obchodních nabídek. [celá zpráva]

Operační systém Android používá zhruba 80 procent chytrých telefonů na světě. Podle komise však Google nutí uživatele souhlasit s nelegálními podmínkami používání, jež poškodily konkurenci a spotřebitelskou volbu.