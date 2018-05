Novinky, ČTK

Podobně drahé pohonné hmoty byly v Česku naposledy v prosinci 2014. Od léta 2015 cena nikdy nevystoupala na více než 33 korun za litr u benzínu a 32 korun za litr u nafty.

Ceny velmi rychle vyskočily v posledních několika týdnech, ještě před měsícem byly ceny nižší v průměru o více než dvě koruny. „Za uplynulý měsíc zdražil litr benzínu v průměru o 2,10 koruny, litr nafty pak o 2,22 koruny,” upřesnil ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

„Je to zcela ojedinělé. Naposledy se něco takového stalo od půle ledna do půle února 2009. Tehdy byl cenový nárůst v období 30 dní ještě o něco vyšší. Ropa ovšem tehdy zdražovala z rekordně nízkých úrovní, na něž spadla během kritické fáze světové finanční krize po krachu investiční banky Lehman Brothers v září 2008,” dodal.

Výrazně nad průměrem republiky stojí benzín i nafta v Praze. Litr naturalu se prodává v průměru 34,15 koruny, litr nafty za 33,20 koruny.

Naopak nejníže jsou ceny ve Zlínském a Královéhradeckém kraji, kde benzín stojí stále v průměru méně než 33 korun. I na Zlínsku však ceny benzínu vzrostly o skoro šedesát haléřů na 32,90 koruny za litr, nafta stoupla na 32 koruny.

Do prázdnin ceny ještě poskočí

O více než šedesát haléřů stouply ceny na Vysočině, kde litr naturalu zdražil na 33,65 koruny a nafta na 32,99. Ještě více zdražila paliva v Moravskoslezském kraji, i když jejich cena tak vysoká není, benzín stoupl o 66 haléřů na 33,08 a nafta o 72 haléřů na 32,30.

„V první polovině června se přitom řidiči musí připravit na další zdražování. Pak růst cen pohonných hmot zmírní, a dokonce se zcela stabilizuje. Cena benzínu se tak ovšem ještě před začátkem léta může přiblížit hranici 34 korun za litr, cena nafty atakuje úroveň 33 korun za litr,” odhaduje Kovanda.

Důvodem zmírnění zdražování pohonných hmot je podle něj pokles cen ropy na světových trzích, který započal minulý týden. Severomořská ropa Brent zlevnila z úrovní kolem 80 dolarů za barel na současnou cenu kolem 77,50 dolaru za barel. „Za tímto zlevněním stojí signály, že Saúdská Arábie, Rusko a další tradiční těžařské mocnosti v rámci vídeňského zasedání kartelu OPEC ve druhé polovině června rozhodnou o částečném uvolnění nyní praktikovaných těžebních limitů,” uvedl.

Ekonom navíc očekává, že v Česku tlak na pokles cen pohonných hmot umocní Česká národní banka, která je evidentně nespokojená s nynější až příliš slabou úrovní koruny a mohla by tak už koncem měsíce znovu zvýšit úrokové sazby. To by pomohlo kurzu koruny vůči euru i dolaru, který se odráží do cen benzínu obchodovaném na zahraničních burzách.