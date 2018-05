V Řeži u Prahy vyvíjejí plničku na vodík, testovat ji chtějí i na pražských přívozech

Do dvou let by měla v Česku vzniknout první vodíková čerpací stanice určená pro malá vozidla. Vývoj zařízení zahájila firma ÚJV Řež ze skupiny ČEZ. Jednotka má sloužit k doplňování paliva budoucnosti, v testovacím provozu by ji mohly využít i pražské přívozy.