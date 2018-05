ČTK

Čepro s Nejedlého firmou podle listu spolupracuje od konce roku 2014, kdy ATM Energy existovala jen několik měsíců.

"První stanici plnící vozidla CNG postavila až na konci roku 2015. Že by Nejedlému v byznysu se státem pomohlo to, že je poradcem prezidenta Zemana, však mluvčí společnosti Čepro Lenka Svobodová rezolutně odmítla," uvedla MfD.

Společnost ATM Energy byla podle mluvčí spolu s ostatními firmami oslovena v druhém pololetí roku 2014. Ostatními firmami byla podle deníku pětice společností platících na trhu za zavedené firmy.

Byznys podporují dotace



ATM Energy může podle smlouvy, kterou se státní společností uzavřela, na čerpacích stanicích Čepro provozovat vlastní výdejní zařízení, které si sem sama předtím umístí. Nejedlého firma by měla prodávat CNG na 22 stanicích EuroOil, například v Mladé Boleslavi, Kyjově, České Třebové či v Tovačově. V České republice je podle údajů Českého plynárenského svazu v současnosti přes 170 plnicích stanic stlačeného zemního plynu, dodává deník. Stát i EU v poslední době vypisují miliónové dotace, aby si města mohla pořídit k přírodě šetrnější autobusy na CNG.

Nejedlý je označován za jednoho z klíčových mužů Zemanova okolí. Nedávno například vyrazil spolu s kancléřem Vratislavem Mynářem do Číny pátrat po osudu prezidentova poradce Jie Ťien-minga. V minulosti se také účastnil jednání Miloše Zemana s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Nejedlý byl dříve mimo jiné jednatelem firmy Lukoil Aviation Czech, a to od jejího vzniku v září 2007 do června 2015, kdy společnost přešla do likvidace.

Právě této společnosti přitom soud v dubnu 2016 uložil zaplatit státu smluvní pokutu 27,7 miliónu korun a úroky, sankce vyplývala z kontraktu na obměnu zásob leteckého petroleje. Týž rok Lukoil zaplatil. I přes dlouhodobý spor se státem Zeman ovšem Nejedlého ve funkci podržel.