Kvůli rekordnímu počtu neobsazených pracovních míst dochází podle komory k velkým škodám v české ekonomice. Jen státní kasa tratí letos nejméně 84 miliard korun na daních a odvodech. Přičte-li se spotřeba zaměstnanců i to, že díky nim by firmy mohly přijímat více zakázek, česká ekonomika by rostla mnohem rychleji.

„Kdyby se zaměstnavatelům podařilo obsadit v současnosti všechna volná pracovní místa, jen na odvodech zaměstnanců a zaměstnavatelů a dani ze mzdy by si státní kasa polepšila o více než 67 miliard a o dalších více než 17 miliard korun na nepřímých daních, jako je DPH,” uvedl mluvčí komory Miroslav Diro.

Problém se týká prakticky všech firem



Hospodářská komora také upozorňuje, že problém s obsazením pracovních míst je mnohem větší, než se referuje. Nedostatek lidí dopadá na téměř každého zaměstnavatele v zemi, kterých je v Česku na 280 tisíc. V průměru tak v každé jedné firmě chybí víc než jedna pracovní síla. „Vážné problémy, kvůli kterým některé podniky začaly omezovat výrobu, jsou patrné v oblastech s průmyslovými zónami,” dodal Diro.

Hospodářská komora také zaznamenává zvýšený výskyt predátorských praktik při přetahování zaměstnanců. Objevují se případy, kdy se zaměstnanci nechají přeplatit a přejdou k jinému zaměstnavateli, aniž by u toho prvního podali výpověď. Zejména ze západní části země odčerpává pracovníky tuzemskému soukromému sektoru Německo, které se rovněž potýká s rekordním počtem volných míst.

Konkurentem soukromé sféry je také veřejný sektor. Stát jen za pět let vysál z trhu práce 30 tisíc lidí. Soukromý sektor by byl ochoten zaměstnat dvě třetiny těch zaměstnanců, které v současnosti platíme ze státního rozpočtu. Pro českou ekonomiku by to znamenalo výjimečný boom.

Chybí více lidí, než hlásí úřad práce



Úřad práce ve čtvrtek uvedl, že v dubnu nezaměstnanost v Česku klesla na 3,2 procenta a úřady práce registrovaly 242 798 uchazečů o místo, nejméně od srpna 1997. Úřady práce zároveň evidovaly 267 107 volných pracovních míst. [celá zpráva]

Zaměstnavatelé ve skutečnosti postrádají nejméně o 40 tisíc lidí více, než jak ve čtvrtek uvedl Úřad práce, tvrdí komora. Řada jich totiž inzeráty s nabídkami zaměstnání vyvěšuje rovnou na pracovních portálech nebo angažují HR agentury.

Do Česka míří cizinci



Nejedná se jen o manažerské pozice na různých úrovních. Firmy také žádají o zahraniční pracovníky u Hospodářské komory. Ta prostřednictvím režimu Ukrajina od srpna 2016 firmám zajistila na 15 tisíc kvalifikovaných pracovních sil z Ukrajiny minimálně s výučním listem, převážně řemeslníky. O Ukrajince žádá už 2000 firem měsíčně.

Podle informací členů Hospodářské komory nicméně do Česka míří čím dál více cizinců i ze zemí EU. Nepočítáme-li Slováky, nejčastěji jde o občany Španělska, Řecka a Itálie, tedy zemí, které se potýkají s vysokou mírou nezaměstnanosti. Zpravidla nastupují na technicky orientované pozice.

Řada podniků se také snaží zefektivnit výrobu robotizací a digitalizací. Ani výrobci strojů a robotů ale nestačí pokrývat poptávku a rovněž se potýkají s nedostatkem vysoce specializovaných personálních kapacit.