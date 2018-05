Tomáš Volf, Novinky

Spotřební daň by měla platit pro cigarety typu IQOS, které začala loni v Česku prodávat firma Philip Morris.

„Návrh právní úpravy zavádí zdanění podle hmotnosti tabáku v zahřívaném tabákovém výrobku obsaženém v balení pro konečného spotřebitele. Sazba daně je stejná jako v případě tabáku ke kouření, tedy 2,236 korun za gram tabáku obsaženého v zahřívaných tabákových výrobcích. Účinnost zákona se předpokládá od 1. ledna 2019,“ řekl Novinkám mluvčí ministerstva financí Zdeněk Vojtěch.

Očekával bych, že až dojde k zavedení spotřební daně z bezdýmných výrobků typu IQOS, tak by tato daň měla být nižší než v případě klasických tabákových výrobků analytik Komerční banky Jiří Kostka

Návrh bude součástí tzv. daňového balíčku na příští rok a ministerstvo se jej chystá předložit na některém z nejbližších jednání vlády.

„Při nastavení struktury a výše sazby daně ministerstvo zvažovalo v zásadě dvě možnosti, a to zavedení zdanění na kus zahřívaného tabákového výrobku nebo dle hmotnosti tabákové náplně. Obdobně jako ve většině členských států EU, které již tuto daň na národní úrovni zavedly, byl i v případě ČR zvolen přístup zdanění dle hmotnosti. Očekává se nicméně, že tato oblast bude v EU harmonizována, stejně jako je tomu již nyní v případě tradičních tabákových výrobků,“ dodal.

Vliv na zdraví dosud není jasný



Inkaso spotřební daně ze zahřívaných tabákových výrobků neočekává rezort v prvních letech vysoký, protože tyto výrobky nejsou dosud na českém trhu příliš rozšířené. Odhaduje, že v roce 2019 dosáhne výše zhruba 68 miliónů korun a v následujícím roce pak 150 miliónů. Pro srovnání, inkaso spotřební daně z „tradičních“ tabákových výrobků činilo loni více jak 56,2 miliardy korun.

Finance upřesnily, že kapalné náplně do e-cigaret nepodléhají v ČR spotřební dani, je na ně aplikována pouze základní sazba DPH 21 procent. O zavedení spotřební daně z e-cigaret ministerstvo prozatím v Česku v nejbližší době neuvažuje. Připomíná, že náplně do e-cigaret (tzv. e-liquidy) mohou, ale také nemusí obsahovat nikotin. Zahřívané tabákové výrobky naproti tomu obsahují tabák, například ve formě kapslí nebo tyčinek, které se užívají prostřednictvím speciálního obslužného zařízení, kde dochází k jeho zahřívání.

„Osobně bych očekával, že až dojde k zavedení spotřební daně z bezdýmných výrobků typu IQOS, tak by tato daň měla být nižší než v případě klasických tabákových výrobků,“ řekl Novinkám analytik Komerční banky Jiří Kostka, který sleduje tabákový průmysl.

Prozatím sice nejsou prokázány přesné vlivy nové technologie na zdraví, i když výrobci tvrdí, že je technologie až o 95 procent méně škodlivá než cigarety, ale i tak by se dalo čekat vzhledem k tomu, že IQOS nespaluje tabák a nedochází tím k takové produkci škodlivin, tak že ten dopad na zdraví by mohl být přece jen nižší než u cigaret. Pokud tedy vládním orgánům jde o ochranu zdraví občanů, tak by z logiky věci mělo být zdanění IQOS nižší než u cigaret,“ argumentuje.

Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy je rozhodnutí nedanit náplně do e-cigaret je vzhledem k absenci univerzální přítomnosti nikotinu v těchto produktech rozumné. Co se týče zahřívaných tabákových výrobků, tam je situace jiná.

Prodeje ve světě zklamáním



„Vzhledem k tomu, že se zatím dostatečně plošně a věrohodně neprokazuje, že by zahřívané tabákové výrobky byly ze zdravotního hlediska méně škodlivé než tradiční tabákové výrobky, je na místě zdanění, které nebude zvýhodňovat ani jeden z obou druhů produktů. Pokud by se ovšem časem třeba ukázalo, že zahřívané tabákové výrobky jsou méně zdravotně škodlivé než tradiční tabákové produkty, stát by měl nastavením příslušných daní usilovat o určité daňové zvýhodnění výrobků, jako je IQOS, aby daňovým nastavením motivoval kuřáky k vyšší konzumaci právě novějšího, méně zdravotně škodlivého produktu,“ soudí.

Připouští ale, že studie ohledně dopadů aktivního i pasivního kouření může dopadnout opačně, v takovém případě by bylo vhodné zdanit nové výrobky naopak více. Zavedením daně podle něj stát sleduje právě spíše „výchovný” záměr, z hlediska příjmů státu zatím půjde jen o „kapku v moři”.

Kostka upozornil na to, že prodeje IQOS jsou zatím pro tabákovou firmu zklamáním.

„V minulých týdnech představila mateřská společnost Philip Morris International své hospodářské výsledky za první čtvrtletí 2018 a jde tam vidět nenaplnění očekávání z celosvětových prodejů IQOS zařízení. V reakci na to její akcie spadly o 15 procent a od té doby stále mírně klesají. V Česku se v závěru roku prodeje IQOS vyvíjely podle očekávání Philip Morris, ale uvidíme, jaký bude další vývoj, až vyjde pololetní zpráva,“ popsal.

Jakékoli nové zdanění podle něj může dál pohnout s akciemi firmy směrem dolů. Pokud bude ale podíl IQOS na tržbách firmy stále marginální, tak i zavedení spotřební daně by nemělo mít příliš výrazný dopad na cenu akcií firmy, uzavřel.