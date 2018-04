Novinky, ČTK

Obecně platí, že před přijetím eura se daná země musí zapojit do mechanismu směnných kurzů označovaného ERM-2, a tam strávit dva roky. Bulharský premiér Bojko Borisov ve čtvrtek uvedl, že Bulharsko by se mohlo do mechanismu zapojit do jednoho roku, pokud s tím budou souhlasit představitelé Evropské unie a Evropské centrální banky (ECB).

„Bulharsko se stane příštím členem eurozóny, o tom není pochyb,” uvedl v pátek Moscovici v Sofii, kam přijel na neformální jednání ministrů financí zemí EU. „Musíme to však připravit systematicky a pečlivě a nesmíme spěchat, protože výsledkem spěchu by bylo nedokonalé přijetí eura,” dodal. Bulharsko podle něj musí zůstat „chladnokrevné” a pracovat na plnění kritérií pro vstup do eurozóny.

Moscovici rovněž vyzval Bulharsko, aby se snažilo svou ekonomiku přiblížit ekonomikám bohatších západních zemí. Upozornil, že vstup do eurozóny by měl být pro Bulharsko přínosem, ne šokem.

Přijetí eura chce stále méně Bulharů



Bulharsko je nejchudším členským státem Evropské unie. Hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele podle výpočtu založeného na paritě kupní síly činí v zemi pouze 49 procent průměru EU. Důvodem tohoto stavu je podle mnohých vysoká úroveň korupce, která odrazuje investory, uvedla agentura Reuters.

Premiér Borisov se ve čtvrtek sešel s místopředsedou Evropské komise pro euro a sociální dialog Valdisem Dombrovskisem. Uvedl, že Brusel předá Bulharsku detailní postup pro vstup do eurozóny s jasnými kritérii a časovými lhůtami. Dombrovskis prohlásil, že zapojení Bulharska do ERM-2 do roka je reálné a Evropská komise ho podporuje.

Bulharsko podle poslední konvergenční zprávy Evropské centrální banky plnilo kritéria cenové stability a státního dluhu, problém mělo s kompatibilitou legislativy, kde v hodnocení neprošlo. V Bulharsku také dlouhodobě klesá podpora veřejnosti pro přijetí společné evropské měny - v roce 2004 to bylo skoro 75 procent, letos jen kolem 40 procent.

České ministerstvo financí a Česká národní banka (ČNB) na konci loňského roku opět doporučily vládě prozatím nestanovovat cílové datum vstupu Česka do eurozóny. Současná vláda v demisi ve svém programovém prohlášení uvedla, že nebude o vstup do eurozóny usilovat.