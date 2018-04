ČTK

Automobilku Opel v loňském roce od amerického koncernu General Motors koupil francouzský konkurent PSA. Opel pod novým majitelem plánuje, že v budoucnosti bude v Eisenachu vyrábět pouze jeden model místo nynějších dvou.

Odbory nyní PSA obviňují z nerespektování závazků. Francouzská automobilka před převzetím Opelu slíbila, že dodrží dohody o ochraně pracovních míst. Analytici však již tehdy upozorňovali, že splnění tohoto slibu bude obtížné.

Německá kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že PSA by měla své závazky splnit. „Očekáváme od tohoto podniku, že to, co v souvislosti s převzetím slíbil, také dodrží,” uvedla. Dodala, že vláda se cítí povinna přispět k řešení situace.

Automobilka Opel se podle agentury Reuters ke spekulacím o snižování počtu zaměstnanců v Eisenachu odmítla vyjádřit. Uvedla nicméně, že jedná se svými sociálními partnery o zvýšení konkurenceschopnosti závodu, které je podle ní základní podmínkou pro další investice.