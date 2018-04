Jiří Novotný, Právo

Průměrná měsíční mzda řidičů v autobusové dopravě činila podle statistických údajů v loňském roce 31 272 Kč. Byla tak podstatně vyšší než platy řidičů kamiónů, které se v průměru pohybovaly kolem 21 000 Kč.

„Ve skutečnosti ale kamioňáci za tak nízký plat většinou nepracují, další peníze dostávají bokem,“ tvrdí Kratochvíl. Podle něj by proto vláda měla začít jednat se zástupci dopravců o zavedení minimální zaručené mzdy i pro tuto kategorii řidičů.

Omezit prostor šedé ekonomice

Skutečnost, že stávající systém umožňuje silničním nákladním dopravcům vyplácet jejich zaměstnancům legálně jen zlomek platu a zbytek jim dávat na ruku, vytváří podle Kratochvíla prostor pro šedou ekonomiku.

Zavedení minimální mzdy i pro řidiče kamiónů považuji za nesmysl zavánějící socialismem Vojtěch Hromíř, tajemník Česmad Bohemia

„Některým řidičům kamiónů může takový systém vyhovovat. To jsou především řidiči v exekuci nebo ti, kteří se potýkají s osobním bankrotem. Pro ně je samozřejmě příjemnější, když jim firma zaplatí formálně jen část platů, zatímco větší část příjmu jde mimo jejich bankovní účet,“ poukazuje Kratochvíl. Ten tvrdí, že zavedení zaručených minimálních mezd by prostor pro tyto praktiky omezilo.

Česmad: Stačila by vyšší tarifní třída

Opačného názoru je generální tajemník sdružení autodopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř. Podle něj jde mezi dopravními firmami zatím o ojedinělý požadavek.

„Zavedení minimální mzdy i pro řidiče kamiónů považuji za nesmysl zavánějící socialismem. Měsíční mzda kamioňáků i bez tohoto opatření rychle roste, loni se v průměru zvedla o devět procent na více než dvacet tisíc korun. Aby se jejich platy ještě výrazněji přiblížily těm v autobusové dopravě, stačilo by řidiče kamiónů přeřadit o jednu tarifní třídu výš. Se stejným požadavkem by však jistě vystoupily také další profese, aby to nebylo diskriminační,“ upozornil Hromíř.

Jak dále připomněl, pokud by se mzdy šoférů zvedly ještě rychleji a nedošlo by současně ke zvýšení cen na trhu, tak by to mohly české dopravní firmy zabalit. A protože se ceny za dopravu žádnými tabulkami ani tarify neurčují, mezinárodní konkurence by si zakázky těchto firem ráda převzala.

O zrušení nařízení předchozí vlády o minimální mzdě autobusáků uvažoval letos premiér v demisi Andrej Babiš (ANO), vzápětí ale od toho upustil. Odbory totiž okamžitě pohrozily, že zorganizují protestní akce.