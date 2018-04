Tomáš Volf, Novinky

Na některých místech už opravy začaly a pokračovat budou například v Libušské či Husitské ulici, kde uzavírka způsobila na začátku března dopravní kolaps. Od konce dubna do začátku září bude probíhat rekonstrukce tramvajové tratě na Vinohradské třídě. V případě této důležité třídy se město rozhodlo - oproti původnímu plánu - ji letos opravovat jen mezi stanicemi metra Flora a Želivského, a ne ve spodní části směrem k Muzeu.

Na Strakonické ulici provoz omezí opravy kanalizace. V úseku mezi Dostihovou a Výpadovou bude provoz sveden do jednoho pruhu. S uzavírkou plán počítá od 10. dubna do 15. října.

„Na Strakonické žádné omezení v tuto chvíli není. Zatím tuto akci připravujeme,“ řekl Novinkám mluvčí magistrátu Vít Hofman a upozornil, že termíny schválené v dokumentu jsou jen doporučující. Řidiči se proto ani na jiných místech nemohou na uváděná data stoprocentně spoléhat.

V dubnu začnou také opravy na mostě Závodu míru, kde se bude opravovat zavěšený vodovod. Most nebude uzavřen, ale řidiči budou muset jezdit zúženými pruhy.

Od 15. března do 20. července je uzavřena část Štěrboholské spojky a mimo provoz do konce srpna je úsek Českobrodské. Příjezd od severu zkomplikují v květnu opravy Ústecké ulice, hotovo má být 10. srpna.

O prázdninách se silničáři pustí do oprav neuralgického bodu dopravy v Praze u křižovatky Bulhar, kde dojde k uzavírce vždy jednoho jízdního pruhu, a Wilsonovy ulice. U Bulhara by měly práce skončit 30. července, v části Wilsonovy budou pokračovat až do 20. srpna.

Zásadní stavební akce v Praze s dopravním omezením v roce 2018

FOTO: David Ryneš, Mapy.cz

Celé prázdniny bude uzavřena Kamýcká ulice, kde budou opravovat vozovku. Některé práce budou pokračovat i po prázdninách. Až v polovině října má skončit omezení v Zenklově ulici, která byla v úseku Bulovka–Palmovka uzavřena už na začátku roku.

Podle údajů pražského magistrátu bylo na letošní rok nahlášeno dokonce 179 stavebních akcí, jejichž realizace bude mít negativní dopad na dopravní provoz. Z nich magistrát vybral na seznam 30 nejzávažnějších.

Dopravu zkomplikují i závody a koncerty



V létě navíc nárazově uzavřou řadu pražských ulic sportovní nebo společenské akce. Z nich dopravu v širším centru města omezí například v neděli 6. května Pražský mezinárodní maraton. Vybrané ulice Jižního Města (Opatovská, Chilská, Hviezdoslavova) uzavře v neděli 16. září od 10:30 do 13:00 Běh Prahou 11.

Některé malostranské a smíchovské ulice budou uzavřeny od 23. do 24. června, kdy se v okolí Střeleckého ostrova a Kampy uskuteční každoroční hudební festival United Islands od Prague.

V sobotu 7. července bude mezi 10. a 14. hodinou uzavřena ulice U Výstaviště v úseku Na Zátorách - Strojnická kvůli spanilé jízdě motocyklů Harley Davidson.