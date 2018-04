Petr Kozelka, Právo

„Takový most nedemolujeme každý den, zvlášť takto velký. Myslím, že v posledních deseti letech je to ojedinělá akce,“ prohlásil ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Fiala. „Pokud by nás demolice ničím nepřekvapovala, tak bychom s ní chtěli být hotovi do konce dubna,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Nejen řidiči, ale zejména obyvatele městyse Černá Hora doufají, že stavbaři splní svůj závazek a nový most bude stát do konce roku. Veškerá doprava, která dříve mířila po obchvatu obce, totiž nyní musí projíždět přímo přes centrum. „Lidi už si na to trochu zvykli, největší zátěž je to samozřejmě pro ty, kteří bydlí hned u cesty. Zejména ve špičce se musí i trochu déle čekat, když lidé chtějí přes silnici přejít, někteří šoféři se prostě chovají bezohledně,“ přiznal starosta Černé Hory Ondřej Měšťan.

Demolice mostu u Černé Hory na Blanensku

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Řidiči nerespektující dopravní omezení byli také příčinou toho, proč musel být most pro veškerou dopravu v únoru zcela uzavřen. Předtím po něm mohli jezdit aspoň řidiči ve směru na Svitavy, ovšem zejména řidiči kamiónů nerespektovali maximální sníženou rychlost na mostě a najížděli na něj rychle, čímž přispěli k jeho ještě rychlejšímu chátrání.

Fiala při zahájení demolice ujistil, že stavbaři udělají všechno proto, aby na konci roku auta už jezdila po novém mostě. „Je na zhotoviteli, aby nedocházelo k nějakém prodlení, pro tento případ máme ve smlouvě i sankce. Předpokládáme ale, že stavba poběží hladce a na konci roku tu budeme pouštět provoz. Dokončovací práce pak mohou probíhat i po spuštění provozu,“ vysvětlil Fiala.

Protože most se tyčí přímo za posledními domy v Černé Hoře, provedli stavbaři kontrolu všech komunikací, po kterých budou jezdit těžké nákladní vozy s materiálem, i kontrolu domů v bezprostředním okolí. „Pokud by došlo k nějakým škodám, tak se jako investor k tomu postavíme,“ ujistil Rýdl.