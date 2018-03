ČTK

Ministr povolení zrušil poté, co Ředitelství silnic a dálnic vzalo zpět svou žádost o vydání stavebního povolení, vyplývá z dokumentu na úřední desce ministerstva.

Stavba úseku dálnice z Hradce Králové do Předměřic zatím nabrala zhruba půlroční zpoždění. Původně ministerstvo uvažovalo, že by mohla začít na podzim loňského roku. Loni v červenci Ťok postup organizace Dětí Země kritizoval, její jednání označil za administrativní obstrukci.

Děti Země: Rozhodování úřadů budilo pochybnosti



Podle předsedy Dětí Země Miroslava Patrika se opět při povolování dálnic prokázala důležitá úloha ekologických spolků jako hlídačů ochrany veřejných zájmů a zákonnosti.

„Potvrdily se závažné pochybnosti o kvalitě rozhodování úřadů při ochraně přírody a krajiny,” uvedl v tiskové zprávě Patrik. Stažení žádosti ze strany ŘSD označil za logický krok pro urychlené vydání nového stavebního povolení. Úsek chystané dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Předměřicemi měří téměř osm kilometrů.

Nová žádost má postup urychlit



ŘSD hodlá podat novou žádost o stavební povolení s aktualizovanými podklady, uvedl ve čtvrtek hradecký Deník. Důvodem ke zpětvzetí žádosti bylo jedno z takzvaných závazných stanovisek. Organizace Děti Země totiž v rámci rozkladu žádala o jejich přezkoumání a potvrzení nadřízenými orgány.

„Spolek Děti Země napadl v rámci rozkladu (kromě jiného) stanovisko vydané Magistrátem města Hradec Králové a krajský úřad toto stanovisko nepotvrdil," uvedl mluvčí ŘSD Zdeněk Neusar. Podáním zcela nové žádosti chce ŘSD celou věc urychlit.

Pokračující úsek D11 z Předměřic do Smiřic má stavební povolení vydané letos v lednu. Navazující úsek ze Smiřic do Jaroměře má nepravomocné stavební povolení vydané loni v prosinci. Tuto stavbu napadl rozkladem k ministrovi dopravy vlastník části pozemků v trase stavby František Kučera z Prahy. Tvrdí, že Ředitelství silnic a dálnic ČR chce stavět na jeho pozemcích, ačkoliv k nim stát nemá žádná práva. ŘSD to odmítá. Od loňského jara na místě budoucí stavby D11 z Hradce po Jaroměř trvá archeologický průzkum.