tov, Novinky

Akcie Facebooku v pondělí klesly téměř o 7 procent, což znamenalo pokles tržní hodnoty firmy o téměř 40 miliard dolarů, spočítala agentura. Akcie pokračovaly v poklesu i po otevření americké burzy, v úterý ztrácely další více než dvě procenta.

Šéf Facebooku má úřadům vysvětlit, jak politická konzultační firma získala neoprávněný přístup k údajům desítek miliónů uživatelů. Kritika a žádost o vysvětlení zní i od vlivných investorů. Podle agentury za propadem akcií stojí jejich obavy, že případná právní omezení negativně dopadnou na byznys s reklamou na Facebooku.

Facebook se v uplynulém roce potýkal s kritikou kvůli tomu, že jeho stránky jsou zneužívány pro šíření ruské propagandy a dezinformací. O víkendu se pro pověst firmy stala další ranou zpráva, že společnost Cambridge Analytica nečestně získala informace o 50 miliónech uživatelů Facebooku a využila je i pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa v roce 2016. Podle médií kvůli aféře a souvisejícím sporům odchází šéf bezpečnosti Facebooku Alex Stamos. Facebook to zatím nekomentoval.

Začnou hrozit vysoké pokuty od EU



„Černá skříňka praxe Facebooku ohledně zacházení s daty je otevřená a není to hezký obrázek,“ komentoval Frank Pasquale, profesor práv z Univerzity v Marylandu.

Experti na ochranu osobních údajů upozorňují, že Facebook by měl v podobných případech ještě mnohem větší problémy poté, až v EU začnou v květnu platit nová unijní pravidla na ochranu soukromí (GDPR).

Kalifornská firma by za zneužití dat mohla čelit pokutám až do výše čtyř procent ročních tržeb. Vzhledem k tomu, že Cambridge Analytica je britská firma a data byla zřejmě zčásti i uživatelů ze zemí EU, by uvalení pokut bylo podložené, uzavírá agentura Reuters.