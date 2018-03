tov, Novinky

O dodání balíku adresovaného do Mostu se Česká pošta pokusila v ulici stejného jména v 65 kilometrů vzdáleném Kladně. Čísla popisná v něm jsou jen třímístná, zatímco na zásilce bylo správně uvedeno čtyřciferné číslo. Doručovatel po neúspěšném pokusu o dodání do provozních dokladů k zásilce zapsal poznámku „špatné číslo“. „On ani další zaměstnanci na ukládací poště si přitom nevšimli, že zásilka do jejich doručovacího obvodu vůbec nepatří,“ uvedl mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Teprve poté, co se na poštu obrátil sám adresát se žádostí o dodání chybně uložené zásilky, mu byl balík se čtrnáctidenní prodlevou přeposlán na správnou poštu. ČTÚ za správní delikt České poště uložil pokutu. Nejde ale o sumu, která by hospodaření státního podniku zasáhla - spíše symbolických 2500 korun. Rozhodnutí je již pravomocné.

Zpoždění dopisu může být problém



Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku ČTÚ přijal 95 stížností na služby České pošty, větší část se týkala například vyřizování reklamací, dvě desítky lidí si stěžovaly na základní poštovní služby, například problémy při doručování doporučených zásilek (v 11 případech), či dodávání balíků či peněžní částky poukázkou.

Závada v doručování může adresáta dostat třeba až do exekuce mluvčí ČTÚ Martin Drtina

Zpráva ČTÚ takové případy výslovně nezmiňuje, ale lidé si na sociálních sítích stěžují na to, že našli oznámení o uložení zásilky či dopisu na poště, ačkoli byli přes den doma. K zásilce se tak dostanou později, až se jim podaří najít čas dojít na pobočku.

„Pro příjemce může zpožďování doporučených zásilek mít velmi citelné následky. Například úřední dopisy jsou po neúspěšném pokusu o dodání uloženy 10 dní na poště a první následující pracovní den mají být vhozeny do schránky. Pokud pošta na některá místa nedoručuje každý den, ale třeba jen jednou nebo dvakrát týdně, pak se zásilka dostane do schránky se zpožděním, kvůli kterému může adresát například promeškat lhůtu pro podání opravného prostředku. Ve své podstatě tak závada v doručování může adresáta dostat třeba až do exekuce,“ dodal mluvčí telekomunikačního úřadu Drtina.

Nejsou lidi, zoufá si podnik



Pošta v reakci uvedla, že všechny stížnosti prověřuje a řeší. Oprávněných stížností ohledně doručování bylo podle pošty pět. Za možným výskytem pochybení je hlavně personální podstav.

„Poště aktuálně chybí například v Praze 9,1 procenta listovních doručovatelů a 8 procent balíkových doručovatelů. Další komplikací pro doručování je aktuální nemocnost doručovatelů. Česká pošta v kritických lokalitách řeší aktuální nedostatek zaměstnanců buď formou přesčasů, nebo výpomocí z jiných provozoven,“ řekl Novinkám mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Pošta se snaží nové pracovníky lákat zvýšením tarifních mezd o 7,1 procenta od dubna.