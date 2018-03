Rozdíl je sice drobný, ale ve dlouhodobém výsledku vede ke zpožďování hodin, které jsou řízeny právě frekvencí proudu. Sdružení provozovatelů energetických přenosových soustav Entso-E ale upozornilo, že jde o důsledek docela značného výpadku ve výši 113 GW, ke kterému došlo v Kosovu.

Have you noticed your clock running late? ! The Continental European Power System is experiencing a continuous system #frequency deviation from the mean value of 50 Hz since mid-January 2018. Why is this happening? Read ENTSO-E press release: https://t.co/6oroH2haNW pic.twitter.com/LnQygS6kvg — ENTSO-E (@ENTSO_E) 7. března 2018

„Je to problém nevyváženosti na jihovýchodě Evropy, kde rozdíl mezi produkcí a spotřebou vede k tomu, že frekvence na propojení klesá a to zpomaluje hodiny řízené frekvencí elektrického proudu,“ řekla ředitelka pro komunikaci v Entso-E Claire Camusová. Netýká se to hodin s vlastním krystalem a nepostihuje to tedy ani mobily a počítače.

Síť Entso-E, která sdružuje 43 přenosových systémů v 36 zemích včetně ČR, v úterý uvedla, že takto velký propad nebyl nikdy dříve v minulosti zaznamenán a že musí skončit. A skutečně se tak stalo. „Rozdíl skončil v úterý, když Kosovo vyrobilo energii, kterou spotřebuje,“ řekla BBC mluvčí Entso-E Susanne Niesová. To však nestačí, protože nyní je potřeba přebytek, aby se výpadek dohnal.

BBC News - Kosovo-Serbia row makes Europe clocks go slow. Serbia refuses international obligations in transmission grid. https://t.co/2Dpp4Okn7r — Petrit Selimi (@Petrit) 7. března 2018

Kosovo, Srbsko a další balkánské státy čelí opakovaně obvinění, že kvůli nedostatečně financované infrastruktuře nedodávají dost energie do sítě. Francie a Německo by sice mohly vyrábět více, aby výpadek kompenzovaly, ale nechce se jim nést náklady, uvedl server Euronews.

Problém je podle serveru Balkaninsight především v tom, že oblasti na severu Kosova obývané většinově etnickými Srby neplatí vládě v Prištině za odebranou elektřinu. Dosud za ni platily zbylé oblasti Kosova, ale v prosinci kosovská vláda uvedla, že s tím po 19 letech od války končí, a přestala nakupovat od dodavatelů energii pro neplatící severní část země. Technicky však není možné tato území od energie odstřihnout. Ostatním odběratelům snížila účty za energii o 3,5 procenta.

Přenosová síť Entso-E