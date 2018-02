Vláda v demisi schválila zvýšení základní výměry důchodů, pevná část penze, která je pro všechny stejná, by od ledna vzrostla o 320 korun. Spolu s pravidelnou valorizací by se průměrná mzda zvýšila o 918 korun, lidem starším 85 let navíc ještě o tisícovku měsíčně. [celá zpráva]

Podle Hospodářské komory návrh „ohrožuje stabilitu veřejných financí” ČR a navíc by k tak razantním zásahům neměla přistupovat vláda bez důvěry. Komora sice chápe sociální motivaci vlády, navrženou reformu penzí ale považuje za nekoncepční. Uvádí, že jde o „navenek líbivý krok, který je ale společensky nezodpovědný a hřeší na současný příznivý vývoj ekonomiky”.

Návrh zhorší udržitelnost penzijního systému Hospodářská komora

„Návrh jednoznačně zhorší fiskální udržitelnost penzijního systému, když v souvislosti s navrženými opatřeními předpokládá navýšení výdajů státního rozpočtu v roce 2019 o cca 12 miliard a ve střednědobém výhledu o cca 39 miliard,” uvedl mluvčí komory Miroslav Diro. Upozornil, že vláda neříká, odkud na zvýšení vezme peníze, navíc se sníží zásluhovost důchodů.

„Dlouhodobá neudržitelnost českého penzijního systému se zásadním negativním dopadem na celé veřejné finance je již nyní kritizována ze strany Evropské komise. Proto předpokládáme, že předmětný návrh kritickou pozici EK dále vyostří,” uzavírá HK.

Ekonomika se může zadrhnout

„V minulém roce bylo na důchodech vyplaceno 414,4 miliardy korun. Výplata důchodů je tak suverénně největší položkou státního rozpočtu. Další navyšování důchodů je za současné hospodářské situace možné. Je však nutné si uvědomit, že v budoucnu se naše ekonomika může zadrhnout,“ soudí hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Ten připomíná, že Česko má jedny z nejvyšších odvodů na sociální zabezpečení v rámci celé Evropské unie, a pokud se budou navyšovat výplaty důchodů, nezbyde již prostor pro snižování odvodů.

Kabinet by se měl místo krátkodobých dárečků pro určité skupiny obyvatel zaměřit na celkové řešení důchodů místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová

Věc ale ekonom nevidí jako černobílou. „Navyšování výdajů na důchody zmírní napětí ve společnosti. Mnozí senioři dnes mají pocit, že příznivá hospodářská situace ČR se jich netýká. Díky navýšení důchodů se i nejstarší generace dočká výhod plynoucích z hospodářského růstu,” uvedl Křeček. Zároveň ale dodává, že se nesmí zapomínat na problém vysokých odvodů.

Novelu nehodlá podpořit pravicová opozice. „Návrh pokládáme za vládní populismus, který není k penzistům spravedlivý. V podstatě je rozděluje na důchodce dvou různých kategorií, přičemž jedné skupině přidá méně a druhé více. S tím zásadně nesouhlasíme,” řekla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Navíc není jasné, kde chce vláda na takový růst penzí vzít peníze. Podle TOP 09 by se měl kabinet místo krátkodobých dárečků pro určité skupiny obyvatel zaměřit na celkové řešení důchodů, aby byl systém fér pro všechny,“ dodala.

Proti změně parametrů důchodů je i ODS, i když připouští diskusi o zvýšení důchodů lidem starším 85 let. Naopak KSČM a SPD podle dřívějších prohlášení změnu podporují, a ve Sněmovně tak má slušnou šanci projít.