„Jedná se tak o nejlepší výsledek vývozu v historii ČR vůbec. Vyššího objemu jsme ještě nikdy předtím nedosáhli. V roce 2003, před vstupem do EU, činil export 1,3 biliónu Kč, náš vývoz za rok 2010 se rovnal 2,5 biliónům korun. Dnes jsme tedy na hodnotě 4,2 biliónu korun, která reprezentuje konkurenceschopnost českých firem, za což jim náleží složit hold,“ uvedl ministr Tomáš Hüner.

Vývoz do EU činí téměř 84 procent



Tradičně největším odbytištěm pro tuzemské vývozce byla Evropská unie, do které vzrostl export o 5,8 procenta na 3,52 biliónu korun, což činí 83,8 procenta celkového vývozu. Kromě EU se ale Česku dařilo zvyšovat export do ostatních evropských zemí, do států SNS, ale také do zemí Asie či Severní Ameriky.

Největším obchodním partnerem Česka zůstává Německo, kam mířil export za 1,38 biliónu korun, tedy třetina celkového objemu vývozu.

Zahraniční obchod ČR Období Dovoz Vývoz Obrat Saldo 2016 3 495 3 974 7 469 479 2017 3 770 4 202 7 972 433 17/16 Růst v % 7,87 % 5,75 % 6,74 % -9,69 % v mld. Kč, zdroj ČSÚ, předběžné výsledky platné k 5. 2. 2018

Z deseti největších partnerů Česka mírně klesl export pouze na Slovensko (pokles o 1,94 procenta). Největší růst v celkovém objemu pak nastal do Německa, Polska, Francie či Nizozemska. Relativně vůbec nejrychleji rostl vývoz do Kolumbie - o 45 procent díky dodávkám automobilů Škoda a cukru.

Do Číny stále méně než do Rumunska



Oživení exportu také nastalo do Ruska (o 9,25 procenta) či na Ukrajinu (o 28,65 procenta).

Téměř o pětinu se zvýšil vývoz do Číny, přesto je nyní český export na tento obří asijský trh stále menší než například do Rumunska.

20 největších exportních partnerů - vývoz v miliónech korun

2016 2017 Růst % Německo 1 286 718 1 380 277 7,27 % Slovensko 331 354 324 926 -1,94 % Polsko 229 138 253 977 10,84 % Francie 205 572 215 058 4,61 % Spojené království 208 167 209 410 0,60 % Rakousko 168 445 185 690 10,24 % Itálie 169 628 171 482 1,09 % Nizozemsko 113 723 122 733 7,92 % Maďarsko 114 009 121 514 6,58 % Španělsko 111 714 119 896 7,32 % Belgie 92 871 96 143 3,52 % Spojené státy 86 461 87 688 1,42 % Ruská federace 75 210 82 164 9,25 % Švédsko 59 515 66 427 11,61 % Švýcarsko 57 270 59 261 3,48 %

Rumunsko 51 141 58 429 14,25 % Čína 46 874 56 243 19,99 % Turecko 53 351 53 135 -0,41 % Dánsko 39 670 40 821 2,90 % Ukrajina 21 757 27 991 28,65 % v mil. Kč, zdroj ČSÚ, předběžné výsledky platné k 5. 2. 2018

Podle ministerstva se bude vývozu dařit i v letošním roce, částečně by jej ale mohl zbrzdit nedostatek pracovních sil a posilování koruny vůči euru. Vývozci v průzkumu uvedli, že zpevnění kurzu pod 24,50 koruny za euro by představovalo problém. Aktuálně je kurz koruny k euru kolem 25,30.

Ještě rychleji než export přitom díky silné poptávce českých zákazníků i firem rostl dovoz. Oproti roku 2016 vzrostl o 7,87 procenta na výsledných 3,77 biliónu korun. Saldo zahraničního obchodu tak kleslo ze 479 miliard v roce 2016 na 433 miliard korun.