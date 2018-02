Zatímco v případě zdravotní pojišťovny se Louda domáhal navrácení téměř 200 tisíc korun, u ČSSZ šlo o více než 19 miliónů. OKD poslala tyto peníze ČSSZ i zdravotní pojišťovně v době, když už byla firma v úpadku, platby se ale vztahovaly k době před úpadkem. Podle Loudy ale bylo vyplacení peněz učiněno v rozporu s insolvenčním zákonem, stát ani pojišťovna je prý dostat neměly.

Tento názor ale soudkyně Simona Pittermannová odmítla. „Soud má za to, že je třeba striktně rozlišovat, kdo byl v této věci plátcem pojistného. Jestli zaměstnanec, nebo zaměstnavatel. Tady v této výši, která představuje 6,5 procenta, která byla sražena ne ze superhrubé mzdy, ale z hrubé mzdy zaměstnance, si plní tu poplatkovou povinnost sám ten zaměstnanec. Zaměstnavatel hraje jenom roli nějakého zúčtovacího místa,“ upozornila.

Soudkyně řekla, že si nedokáže vůbec představit, že zaměstnavatel za situace, kdy strhne zaměstnancům srážku na sociálním pojištění, by si ji ponechal. „To by ad absurdum vedlo k tomu, že by věřitelé dlužníka byli uspokojováni ze záloh na sociálním pojištění, které si platí sami zaměstnanci. Tam prostě ty finanční prostředky nemohou být součástí konkurzní podstaty,“ vysvětlila Pittermannová.

Soud už dříve zamítl čtyři podobné žaloby proti pojišťovnám, celkem v nich šlo o více než 12 miliónů. V prvním případě se insolvenční správce odvolal k Vrchnímu soudu v Olomouci, předpokládá se, že tak učiní i nyní.

OKD je v úpadku od května 2016, a to kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Věřitelé přihlásili u soudu pohledávky za více než 20 miliard korun, většinu z nich ale Louda popřel. Věřitelé a soud už schválili reorganizační plán, který již nabyl platnosti. Podle něj mají být doly a provozní majetek OKD vloženy do nově založené společnosti OKD Nástupnická, v níž 100 procent akcií získá za zhruba 80 miliónů korun státní podnik Prisko. V původní OKD zůstanou jen pohledávky za bývalými majiteli. OKD i nadále těží černé uhlí, v současnosti zaměstnává asi 9,5 tisíce lidí.