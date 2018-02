Občané Evropské unie, kteří přicestují do Británie v přechodném období po vystoupení země ze společenství, nezískají stejná pobytová práva jako ti, co do země přesídlili před brexitem, řekla ve čtvrtek v Číně britská premiérka Theresa... Celý článek Mayová pobouřila EU slovy, že práva občanů unie budou v přechodném období omezená»