„Opatření vychází z osvědčených modelů cílené migrace realizovaných od roku 2012,“ uvedlo ministerstvo zahraničí v tiskové zprávě.

Pro tento účel vznikly takzvané režimy, mezi nimiž hraje třetím rokem prim Režim Ukrajina. Ukrajinští občané mohli dosud na českých zastupitelských úřadech ročně podat 9 600 žádostí o udělení zaměstnanecké karty. Vláda nyní limit zvýšila o 10 tisíc na téměř 20 tisíc.

Tento program navíc rozšiřuje Režim zemědělec, který umožňuje zaměstnání dalších 1500 zaměstnanců do zemědělství z Ukrajiny ročně.

Také v dalším režimu pro ostatní státy došlo k částečnému navýšení ročních kapacit, takže české úřady v Mongolsku a na Filipínách mohou ročně přijmout po tisícovce žádostí o povolení k práci v tuzemsku.

Pilný navrhoval přijmout 200 tisíc lidí

Nezaměstnanost v Česku je stejně jako v dalších evropských zemích na minimu a podle aktuální zprávy Českého statistického úřadu činila v prosinci jen 2,4 procenta. Zaměstnavatelé se už delší dobu potýkají s nedostatkem pracovníků.

Proto také už ministr financí Ivan Pilný (za ANO) minulé vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) přišel s návrhem, že by ČR měla postupně přijmout až 200 tisíc cizinců na práci.

Nynější premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) to od začátku podporoval. „Bez toho budou některé české firmy omezovat výrobu, respektive nebudou moci investovat a naše ekonomika bude stagnovat. Našim lidem to práci nevezme ani je to neohrozí,“ řekl na podzim Právu a dodal, že přijímáni budou jen prověření pracovníci, takže nebude ohrožena bezpečnost.

Podnikatelé jsou pro, odbory proti



Návrh podpořila i Hospodářská komora, naopak odbory byly proti němu.

Ministerstvo zahraničí ve středu upřesnilo, že náklady související s režimy přijímání budou po navýšení kapacit činit 50 miliónů korun ročně. Vláda ale počítá s tím, že se jí po zvýšení poplatků za vyřízení karet vrátí, operuje s částkou 68 miliónů. Ještě větší přínos ale mají mít další odvody do rozpočtu díky novým pracovníkům a vliv na růst HDP.