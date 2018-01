Dokument Analýza odchodu z EU (EU Exit Analysis) je datován k lednu 2018 a zabývá se třemi nejpravděpodobnějšími scénáři brexitu. Jeho vyznění by mohlo ve vládě posílit příznivce takzvaného měkkého brexitu, míní Financial Times.

Scénář, kdy by se Británie s EU nedohodla a zůstala by odkázána na pravidla Světové obchodní organizace (WTO), by zpomalil ekonomický růst Británie v následujících 15 letech o osm procent.

Varianty evropské integrace a velikosti evropských ekonomik

FOTO: Novinky.cz s použitím Bloomberg

V případě rozsáhlé dohody o volném obchodu s EU by došlo k redukci hospodářského růstu o pět procent. Měkký brexit, kdy by Británie zůstala členem Evropského hospodářského prostoru (EHP), by pak z růstu ukrojil dvě procenta za patnáct let.

Variantu měkkého brexitu však předsedkyně britské vlády Theresa Mayová vylučuje. Příznivcem této varianty naopak zůstává například ministr financí Philip Hammond.

Srovnání s „projektem Strach”



Ve srovnání s propočty ministerstva financí z roku 2016, které si od zastánců brexitu vysloužily přezdívku „projekt Strach“ (Project Fear), vychází nynější nejtvrdší scénář o málo hůř, naopak mírnější varianty o trochu lépe.

Podle dřívějších výpočtů měl brexit za 15 let růst Británie zpomalit o 7,5 procenta v případě nejtvrdšího scénáře. V případě dohody s EU pak mělo jít o 6,2 procenta a u měkkého brexitu o 3,8 procenta.

Rozdíl v číslech může být částečně vysvětlen tím, že nová analýza ve všech variantách počítá s obchodní dohodou s USA, která by mohla pokrýt část ztrát. Mayová sama hovoří o modelu, který by byl někde na pomezí mezi obchodní dohodou s EU a členstvím v EHP.

Pro tento model nemá nová analýza přesná čísla, nicméně počítá se ztrátou mezi dvěma a pěti procenty – podle toho, kterému ze scénářů bude výsledné uspořádání bližší.