„Je chvályhodné, že stát chce podpořit hromadnou dopravu osob, neměl by tak ale v žádném případě činit selektivně, ať již vzhledem k jejím uživatelům, nebo k provozovatelům,“ reagoval na záměr Babiše mluvčí sdružení autodopravců Česmad Bohemia Martin Felix.

Týkat by se to mělo všech spojů

Jak připomněl, již dnes vlaky objednané kraji v rámci dopravní obslužnosti jezdí s dotacemi kolem 120 korun na jeden kilometr, zatímco autobusy tutéž práci zvládnou až šestkrát levněji. „Další přilévání peněz ze státního rozpočtu směrem k železnici má tedy do spravedlnosti opravdu daleko,“ prohlásil Felix.

Podobný názor má Aleš Ondrůj, mluvčí soukromého vlakového dopravce RegioJet, který patří do skupiny Student Agency.

„V současné době poskytují vlakoví dopravci slevy zmíněným kategoriím cestujících na komerčním základě, a je správné, že kompenzaci ztráty z této služby chce převzít stát. Pro nás je ale důležité, aby nešlo o diskriminační opatření a týkalo se to skutečně všech vlakových spojů,“ řekl Právu Ondrůj.

Jak dále připomněl, na jízdné zdarma ve vlacích nedosáhnou ti zákazníci, kteří nebydlí v blízkosti železnice. Jedná se například o trasy, jako je Praha – Liberec, Praha – Písek a další, kde je spojení autobusem výhodnější a vlak se využívá minimálně nebo vůbec ne.

Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) o tom, že by senioři a studenti mohli zdarma jezdit i v autobusech, zatím neuvažuje. Pokud jde o vlaky, mohla by však příprava takového opatření pokročit i přesto, že vláda podala demisi.

„K zavedení jízdného zdarma pro studenty do 26 let a seniory od 65 let věku by nemusela být dlouhá cesta, protože k tomu není potřeba změnit zákon, ale stačí to udělat vládní vyhláškou,“ řekl Právu Ťok.

Je ovšem potřeba poučit se ze zkušeností Slovenska, kde po zavedení bezplatné dopravy pro zmíněné kategorie na železnici prudce stoupl počet cestujících.

Bude dost vlaků?

„Slováci najednou zjistili, že na to nemají dost vlaků, a museli si některé lokomotivy i vozy vypůjčit od Českých drah. Toho bychom se měli v ČR vyvarovat a na už dnes přetížených trasách, například v pražské příměstské dopravě, zavést jízdné zdarma jen v době mimo dopravní špičky,“ uvedl Ťok.

Jak ministr konstatoval, nějakou regulaci by to rozhodně chtělo. Rozhodnuto ale ještě nic není. Podle předběžných úvah by mělo jít o určitou obdobu dnešního senior pasu. Studenti a senioři by dostali jakousi „režijní“ jízdenku, za kterou by zaplatili stanovenou částku. Za ni by pak mohli projet stanovený počet kilometrů zdarma.