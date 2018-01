Cena komerčních úvěrů se odvíjí zejména od úrokových sazeb České národní banky (ČNB). Její bankovní rada zvýšila základní úrokovou sazbu naposledy na počátku loňského listopadu o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta.

Na této úrovni ji nechala i na svém posledním měnovém zasedání těsně před Vánoci. Podle očekávání většiny analytiků by měla centrální banka opět zvednout sazby příští měsíc.

Necelých 30 procent podnikatelů očekává, že sazby ČNB zůstanou i ke konci letošního roku na současné úrovni 0,5 procenta. Čtvrtina firem ale počítá s jejich růstem na 0,75 procenta, 22 procent podnikatelů si myslí, že sazby budou na konci roku ještě vyšší. Větší růst přitom očekávají spíše malé firmy s obratem do tří miliónů korun.

Vývoj základní sazby ČNB

Polovina firem se na růst úroků nijak nepřipravuje, protože se domnívá, že se jich nijak nedotkne, ukázal průzkum. Pouze deset procent firem se buď již proti růstu sazeb zajistilo, nebo zajištění v nejbližší době plánuje. Proti růstu úrokových sazeb se zajistily především firmy s obratem nad 40 miliónů korun.

„Velká část firem a podnikatelů nevěnuje dostatečnou pozornost tomu, že se již nacházíme v období postupného růstu úrokových sazeb, a tedy zvyšujících se nákladů na vnější financování,“ uvedl k tomu ředitel firemního bankovnictví ČSOB Petr Manda.

Přístup k penězům může ztížit regulace

Analytici počítají s výraznějším růstem sazeb centrální banky. „ČNB bude i v roce 2018 pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Na konci letošního roku by se tak mohla její hlavní úroková sazba dostat na úroveň 1,25 procenta. První zvýšení sazeb přitom přijde podle našeho názoru na řadu hned v únoru,“ uvedl hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka.

Ekonomka Next Finance Markéta Šichtařová předpokládá, že letos vzrostou úrokové sazby ČNB dvakrát až třikrát, pokaždé o 0,25 procentního bodu. „Důvodem bude inflace, která je již nad cílem ČNB. A zvyšování úrokových sazeb inflaci brzdí. To se pochopitelně propíše i do úrokových sazeb komerčních úvěrů, které také zdraží, a to nejspíš ještě o něco víc než tyto signální úrokové sazby,“ řekla Šichtařová Právu.

Přístup k úvěrům se podle ní nezkomplikuje jen skrze jejich zdražení, ale zhorší se i jejich administrativní dostupnost, protože ČNB bude zřejmě stupňovat regulaci bank. „Z tohoto pohledu platí, že pokud někdo chce úvěr, měl by jednat raději dříve než později,“ dodala.

To, že letos třikrát až na 1,25 procenta centrální banka zvedne sazby, odhaduje i analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. V tzv. utahování měnové politiky, tedy ve zvyšování sazeb, bude chtít ČNB podle něj pokračovat kvůli rychlému růstu ekonomiky a mezd, a tím pádem i rychlejšímu růstu inflace, která bude pravděpodobně nadále nad dvěma procenty.

Zvyšování sazeb může brzdit kurz koruny. „Pokud by koruna posilovala výrazně rychleji oproti předpokladům ČNB, tak by pravděpodobně ČNB zvyšovala sazby pozvolněji. Dalším rizikem pro růst sazeb je i měnová politika Evropské centrální banky, v případě, že by odkládala ústup z programu kvantitativního uvolňování,“ upozornil Novák.

Podle ekonoma Davida Marka ze společnosti Deloitte se mohou sazby ČNB vyšplhat ke konci roku až na 1,75 procenta, kvůli tomu, že trh práce a realitní trh se přehřívají a ceny domů a mzdy rychle rostou. „Tato očekávání se již promítají do dlouhodobějších úrokových sazeb na finančních trzích a posléze i do úrokových sazeb pro úvěry a hypotéky,“ poznamenal.

Průměrná úroková sazba u hypoték roste už čtyři měsíce v řadě, v prosinci se podle ukazatele Fincentrum Hypoindex dostala na hodnotu 2,19 procenta.

Optimismus je na vrcholu

Přes očekávané zdražování úvěrů optimismus i spokojenost malých a středních podniků lámou rekordy. Index očekávání firem ČSOB, který mapuje náladu a plány sektoru malých a středních podniků v oblastech poptávky, investic a rozšiřování podnikání, vzrostl na konci loňského roku o 12,5 bodu na dosud nejvyšší hodnotu 41,6 bodu.

S ekonomickým vývojem v České republice vyjádřily spokojenost tři čtvrtiny dotazovaných firem.