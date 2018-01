Za odvolaného manažera Rajtra se postavili zaměstnanci agentury. Podle ministra Hünera tak změna představovala „destabilizaci”.

„Byla to záležitost odvolání pana Rajtra. Bylo to v plné kompetenci pana Kučery, já jsem to nezpochybňoval, ale výrazně jsem poukázal na to, že ta změna měla být díky ostatním souvislostem určitě komunikovaná,“ řekl Novinkám ministr.

Vedle nedostatečná komunikace kritizoval i špatné manažerské cítění. „Když lidé nevezmou tuto změnu pozitivně, jde o destabilizační prvek, zvlášť v těžké době, kdy CzechInvest musí hledat jiné formy a předměty podnikání, než tomu bylo dosud,” dodal.

CzechInvest pomáhá s investicemi českým i zahraničním firmám CzechInvest je vládní agenturou pro podporu podnikání a investic, která má na starosti lákání zahraničních investorů do Česka či pomoc menším českým firmám při hledání partnerů v cizině. Podřízen je ministerstvu průmyslu a obchodu. Vznikl 1. listopadu 1992 rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého jako Česká agentura pro zahraniční investice; v lednu 2004 byl CzechInvest sloučen s Agenturou pro rozvoj podnikání a Agenturou pro rozvoj průmyslu. CzechInvest má centrálu v Praze a zastoupení ve 13 krajích. Zahraniční pobočky pak agentura provozuje v USA (New York, San Francisco), Číně (Šanghaj), Německu (Düsseldorf), Japonsku (Tokio), Británii a Irsku (Londýn) a Jižní Koreji (Soul). Největší akcí dojednanou CzechInvestem je výstavba korejské automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech za 34,4 miliardy korun v Nošovicích (2006). Druhá je japonsko-francouzská továrna Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech v Kolíně za 23,5 miliardy korun (2002). Trojici uzavírá korejská Nexen Tire, která záměr na stavbu závodu na pneumatiky za 22,8 miliardy korun oznámila v roce 2014. Předloni CzechInvest zprostředkoval investice za 64 miliard korun. Nejvíc zde investovaly firmy z Nizozemska, Německa, Rakouska a USA. Největší dojednanou investicí z roku 2016 byla expanze společnosti Karsit Automotive ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku.

Ke konci roku 2017 v CzechInvestu pracovalo 182 zaměstnanců.

Agentura by se podle něj v budoucnu mnohem více lákat investice s vyšší přidanou hodnotou, jako příklad z poslední doby uvedl investici BMW.

Nového šéfa chce v otevřeném výběrovém řízení vybrat ideálně zhruba do měsíce. Do té doby vedením agentury pověřil ředitele Divize vnitřních služeb CzechInvestu Jana Urbana.

Odvolaný šéf Kučera na dotaz Novinek uvedl, že nepředpokládá, že by dlouhodobě setrval na nějaké jiné pozici v CzechInvestu, ale případně může ještě pomoci dotáhnout nějaké rozdělané projekty. Jednání ministra označil za „korektní”. „Oba si vybíráme své podřízené podle uvážení,” glosoval.

Personální zemětřesení



Na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) začátkem ledna skončila většina dosavadních náměstků, dále pokračují pouze náměstek pro sekci zahraničního obchodu Vladimír Bärtl a státní tajemník Robert Szurman. Několik míst náměstků bylo zrušeno nebo sloučeno. Jde o součást tzv. změny systemizace, kterou před Vánoci schválila vláda Andreje Babiše. Změny se týkaly různých ministerstev a vedly k výrazným personálním změnám, ačkoli vláda zatím nezískala důvěru Sněmovny.

Hüner ale ve čtvrtek řekl, že zhruba tři ze šesti odvolaných náměstků by se mohli teoreticky vrátit do čela sloučených sekcí.

Karel Kučera Odvolaný ředitel Karel Kučera (36) nastoupil do čela CzechInvestu v říjnu 2014 za úřadování ministra Jana Mládka (ČSSD). Jeho jmenování tehdy vzbudilo pozornost, zejména proto, že do té doby neměl Kučera praktickou zkušenost z práce ve státní správě nebo na vyšším manažerském postu. Kučera vystudoval Právnickou fakultu UK a Vysokou školu ekonomickou, pracoval ve společnostech Deutsche Post, Accenture a M. C. Triton, působil rovněž ve veřejnoprávní České televizi. Před nástupem do čela CzechInvestu působil dva roky jako konzultant na volné noze.

V komunálních volbách na podzim 2014 byl původně na kandidátce hnutí ANO v Mníšku pod Brdy, ještě před volbami ale odstoupil.

CzechInvest je podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka tak trochu zakletá instituce, kde se dříve kupil skandál za skandálem. „Pan Karel Kučera měl ambice věci změnit, ale příliš si nerozuměl se zaměstnanci úřadu. V takové situaci je provádění změn v podstatě nemožné. Odvolání z pozice ředitele bylo logickým vyústěním celé situace," řekl Křeček. Připomněl ale, že Kučera vydržel v úřadu tři roky, což je déle než většina jeho předchůdců.

Šéf Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák ve svém projevu koncem roku vyzýval novou vládu, aby neměnila šéfy organizací jako CzechTrade a CzechInvest, kde jsou ve vedení „mladí a perspektivní lidé“, kteří mají dostat šanci věci dotáhnout. Aktuálně ale odvolání Kučery přímo nekritizoval.

„Tyto personální změny jsou v kompetenci ministra průmyslu a obchodu. Nicméně doufáme, že místo ředitele nebude dlouho neobsazené. Záleží nám totiž na tom, aby CzechInvest i další agentury dobře fungovaly a reprezentovaly české podnikatelské prostředí v zahraničí, a mohl tak probíhat mezinárodní obchod,“ řekl Novinkám Hanák.