Přiživí odpor proti migrantům – Lidé nebudou chtít pomáhat uprchlíkům, protože budou mít obavu, že by mohli těžit z nepodmíněného příjmu. Politici by mohli zcela přiškrtit imigraci, protože je to jednodušší, než omezit přístup cizinců do systému. Dávat peníze za nic je nemorální – Většina dosavadních dávek je nějakým způsobem vázána na práci. Aby lidé dosáhli na dávky, musí mít něco odpracováno. Zrušení tohoto principu není z etického hlediska žádoucí. Není to fér – Pokud jeden člověk bude vydělávat a stát jeho výdělek doplní o jeho zlomek v podobě nepodmíněného příjmu, zatímco jeho soused bude žít jen z nepodmíněného příjmu, oprávněně bude mít pocit, že soused žije na jeho úkor. Nezaměstnanost se může zvýšit – Už teď část populace nechce vykonávat práci, kterou považuje za podřadnou, a přijde jim přijatelnější žít z dávek. Při zavedení nepodmíněného příjmu by se tato skupina mohla zvětšit. Zdroj: Tyler Cowen