Vláda v roce 2016 rozhodla, že od následujícího ledna stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu ze 71,60 koruny na hodinu na 98,10 koruny. Zvýšily se i další příplatky. Kraje objednávají veřejnou dopravu a potřebné linky dotují.

Požadavek krajů na kompenzace za zvýšení mezd, které nařídila vláda, se postupně snižoval. V červenci pak vláda schválila příspěvek zhruba 394 miliónů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

„Chci to zrušit, protože je to nesmysl. Byla to jen akce pana premiéra před krajskými volbami, kdy se chtěl zalíbit a myslel si, že získá hlasy v krajských volbách. Aby premiér určoval mzdy řidičů soukromých přepravců, to je nesmysl,” kritizoval nařízení nový premiér Babiš.

Šéfka Asociace krajů Jana Vildumetzová uvedla, že navýšení mezd řidičů bylo nesystémové a nešťastné. „Krajům to způsobilo nejen problémy finanční, ale i legislativní. Zásah do rozpočtu v roce 2017 byl 840 miliónů korun, které jsme museli dát dopravcům, a 420 milionů korun to bude v letošním roce,” konstatovala karlovarská hejtmanka.