„Naše novoroční předsevzetí: Chceme se vzdát cigaret", píše se v reklamě, která kuřákům radí navštívit webové stránky s informacemi, jak přestat kouřit, anebo jaké alternativy k tabáku jsou na trhu.

Do vývoje těchto alternativních produktů společnost vložila 2,5 miliardy liber (téměř 72 miliard korun).

Philip Morris také požádal premiérku Theresu Mayovou o možnost tisknout přímo na krabičky cigaret informace jak přestat kouřit a jak se přeorientovat na alternativy.

Na dotaz, proč firma jednoduše nepřestane cigarety vyrábět, její mluvčí uvedl: „Snažíme se jít cestou bez cigaret tak rychle, jak můžeme. Kdybychom přestali prodávat cigarety už zítra, ostatní by zaujali naše místo."

A provoking campaign from tobacco company Phillip Morris - giving up cigarettes for 2018. Via @TheDrum https://t.co/8MIP6E5dNA