Děti jsou totiž nejohroženější skupinou. Dávají vše do úst nebo rozebírají na miniaturní součástky, které mohou být následně život ohrožující.

„Hračky jsou nebezpečné proto, že obsahují zakázané látky v nadlimitním množství, mohou poškodil lidské zdraví, nebo dokonce obsahují tak malé části, že by je mohly děti do tří let vdechnout, případně spolknout,“ říká mluvčí ČOI Jiří Fröhlich s tím, že proto jsou takovéto předměty na českém trhnu zakázány.

V okamžiku, kdy je vydán zákaz, tak je musí prodejce z prodeje stáhnout.

ČOI chodí na inspekce celoročně. Jeden z posledních zakázaných předmětů je nafukovací kladivo s delfínem. Laboratorní testy totiž prokázaly, že hračka obsahuje nadlimitní množství zakázaných látek, konkrétně ftalátů. Ty mají z lékařského hlediska negativní vliv na pohlavní vývoj děti, u chlapců způsobují neplodnost. Povolené množství bylo u této hračky několikanásobně převýšeno.

Nafukovací kladivo s delfínem obsahuje nebezpečné látky.

FOTO: Novinky

Znakem nebezpečných ftalátů je silný zápach.

Dalším velmi nebezpečným předmětem, jehož prodej inspektoři v poslední době zakázali, je přívěsek sovy. Ten vypadá sice neškodně, ale malému dítěti dokáže ublížit. Když se totiž po stranách zmáčkne, rozsvítí se sovičce oči. „Svítící oči nemají v sobě žárovčičky, ale laser. Ten je tak silný, že může poškodit zrak dítěte i dospělého člověka. Pokud se jí člověk bude dívat do očí delší dobu, laser mu poškodí sítnici,“ vysvětlil Fröhlich.

Sovička má v očích místo žárovek laser, který může poškodit sítnici.

FOTO: Novinky

Všechny nebezpečné hračky mívají stejný znak, který by měl zákazníka varovat před jeho nákupem. „Je to anonymní výrobce. Dost často není na hračce napsáno, kdo ji vyrobil, přestože to je zákonná povinnost. Za její porušení hrozí sankce prodejci, který si to má ohlídat,“ říká mluvčí ČOI.

ČOI radí nekupovat hračky bez označení výrobce.

FOTO: Novinky

Většinu lidí by napadlo, že podobné výrobky lze najít jenom na vietnamských tržnicích, ale není to pravda. „Jsou to i jiné provozovny. Například ta sovička byla objevena v klasické kamenné provozovně,“ vysvětlil Fröhlich.

Všechny nebezpečné předměty si lze prohlédnout na webových stránkách České obchodní inspekce.