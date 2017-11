Státní energetická koncepce počítá s výstavbou jednoho až dvou jaderných bloků v každé lokalitě, tedy v Dukovanech a Temelíně.

„Účelem procesu EIA je vyhodnotit předpokládané vlivy případné výstavby a provozu na životní prostředí a veřejné zdraví. Proces probíhá v zákonem definovaných případech, a to vždy dříve, než jsou získána všechna další povolení a než investor začne s vlastní stavbou,” uvedl Kříž.

Evropská energetika podle něj prochází obdobím změn a nejistot a ČEZ chce být připraven na všechny varianty budoucího vývoje.

Rozhodnutí o stavbě nového jaderného zdroje v ČR brzdí nejasnosti o způsobu financování. Andrej Babiš, jehož hnutí ANO vyhrálo nedávné sněmovní volby, ještě v době, kdy dělal ministra financí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD), několikrát uvedl, že výstavbu bloku by měl financovat samotný ČEZ. To by ale mohlo být mimo jiné nevýhodné pro minoritní akcionáře. Spekuluje se proto o možném rozdělení nebo transformaci firmy. Stát nyní vlastní prostřednictvím ministerstva financí zhruba 70 procent akcií ČEZ.

Investice za stovky miliard



Dukovany jsou nejstarší českou jadernou elektrárnou, tamní čtyři bloky byly postupně spuštěny v letech 1985 až 1987. Podle ČEZ mohou bezpečně a spolehlivě fungovat minimálně do roku 2035. Poté by následovalo jejich postupné odstavení a nahrazení jednoho či dvou bloků novými.

U současných dukovanských bloků tři a čtyři žádá nyní ČEZ Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) o nové povolení k jejich provozu. Nynější desetileté licence skončí na konci roku. Pro bloky jedna a dvě už ČEZ od SÚJB nové povolení k provozu získal. Kvůli přípravám na další dlouhodobý provoz firma mimo jiné prodloužila odstávky bloků. Prodloužené a mimořádné odstávky souvisely také s předloňským zjištěním, kdy byly v Dukovanech nalezeny nekvalitní rentgenové snímky svarů.

„Jadernou energii stále pokládáme v podmínkách České republiky za jedno z nejlepších možných řešení z hlediska ekonomiky i ekologie a EIA je jedním z předpokladů pro následná rozhodnutí o výstavbě samotné,” řekl ředitel divize Jaderná energetika a člen představenstva Bohdan Zronek.

ČEZ požaduje, aby se na výstavbě nových jaderných bloků nějakou formou podílel stát. Vedení energetické firmy apeluje na politiky, aby o věci rozhodli v první polovině příštího roku. Vláda Bohuslava Sobotky v roce 2014 neposkytla státní garance na dostavbu dvou bloků Temelína, a ČEZ proto tendr zrušil. Odhady nákladů se tehdy pohybovaly mezi 200 a 300 miliardami korun.