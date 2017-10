„Jakmile obdržíme písemné vyhotovení rozsudku, hned se odvoláme k Vrchnímu soudu v Praze. Na odvolání máme 15 dní,” řekl Svoboda, který tím potvrdil informace deníku E15. Poté už by spolku zbývalo pouze dovolání k Nejvyššímu soudu a stížnost k Ústavnímu soudu. Svoboda řekl, že spor rozhodoval Městský soud v Praze, protože je určený právě k žalobám o ochranné známky.

Vedle tohoto sporu vede měšťanstvo, které v roce 1842 vybudovalo bývalý Měšťanský pivovar, dnes součást Prazdroje, i spory o významnou část nemovitostí, které pivovar užívá. Hodnota nárokovaného majetku se pohybuje kolem jedné miliardy eur (asi 25,6 miliardy korun).

Spor o pozemky řeší Ústavní soud



Měšťanstvo čeká hlavně na rozhodnutí Ústavního soudu v kauze jeho nároku na pozemky v Praze na Smíchově, které patří ministerstvu vnitra. Nejvyšší soud zamítl dovolání právovárečníků s odůvodněním, že nález Ústavního soudu zakazuje obcházení restitučních předpisů.

„Ale na to existují desítky judikátů, že na osoby, které nemohou uplatnit restituční předpisy, tak mohou žalovat v občanskoprávním řízení. Ale oni nám to nechtějí povolit,” uvedl Svoboda. Proto právovárečníci podali letos v červenci ústavní stížnost, která bude podle něj ve všech sporech zásadní.

„A dokud se nerozhodne, tak budou vše městské soudy zamítat,” řekl. Nároky na smíchovské pozemky jsou první kauzou, kterou právovárečníci začali.

„Nejprve soudy neustále zpochybňovaly naši existenci, až potom Nejvyšší soud v roce 2013 rozhodl, že existujeme a jsme zapsaní v obchodním rejstříku,” uvedl Svoboda. Poté soudy nároky zamítaly s odkazem na nemožnost obcházet restituční předpisy, což je pro soudy podle Svobody nejsnazší cesta, jak nároky zamítnout.

„Majetek lze získat zpět jen restitucemi, které se ale týkají jen fyzických osob, takže my jsme o majetek nemohli usilovat, a tak jsme museli jít občanskoprávní cestou,” uvedl. Dodal, že pokud by Ústavní soud jejich stížnost uznal, šlo by o precedentní rozsudek v dalších sporech.

Když neuspějeme, půjdeme do Štrasburku



U plzeňského soudu pokračuje soud o pozemcích pod Prazdrojem v Plzni. Stání bude 12. prosince, řekl Svoboda. Předpokládá další zamítavé stanovisko. Podle Svobody jde o veškeré pozemky pivovaru a budovy na nich stojící.

Prazdroj s nároky dlouhodobě nesouhlasí. Tvrdí, že byly v minulosti uspokojeny, a aktivitu považuje za spekulativní. Pokud by právovárečníci u Ústavního soudu neuspěli, půjdou dál k soudu ve Štrasburku.

Právovárečné měšťanstvo v Plzni je nejstarší stavovskou korporací v Čechách a tvoří ho vlastníci 250 právovárečných domů v Plzni.