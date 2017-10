„Mám informaci, že dneska v 15. hodin mzdy odešly. Jestli je to pravda, uvidíme zítra na účtech,“ řekl předseda Základní organizace OS KOVO Vítkovice Těžká technika Martin Sýkora.

Odmítl však, že tím skončí stávková pohotovost, která ve firmě platí od pondělního odpoledne.

„Protože už teď ta výplata šla vlastně 14 dní po termínu, a my nevíme, co bude příští měsíc. Tak nemá cenu to vyhlašovat každý měsíc. Takže stávková pohotovost trvá,“ ujistil Sýkora.

„Na vztazích s odbory nám záleží”



Společnost uvedla, že doplatila mzdy po předchozí plošné úhradě čtyřtisícové části platů. „Na vztazích s odbory nám záleží, dělali jsme tedy všechno pro to, abychom neplatili až zítra, ale už dnes,“ řekl ve středu generální ředitel a předseda představenstva skupiny Vítkovice, kam VHM patří, Libor Witassek. Nyní podle něj záleží na jednotlivých bankách, s jakou rychlostí připíší peníze lidem na účty.

VHM zaměstnává asi 1100 lidí, z toho asi 800 v dělnických profesích. Odbory vyhlásily stávkovou pohotovost nejen kvůli nedodržení výplatního termínu, ale i kvůli nevyplácení příspěvků na zabezpečení činností například v oblasti kultury či dětských rekreací, nevyjasněné situaci ve financování výroby a nedodržování nařízení vlády o teplotách na pracovištích.