Vyslaní pracovníci jsou zaměstnanci, které jejich zaměstnavatel vyslal do jiného členského státu EU za účelem dočasného výkonu práce. Změny směrnice o pravidlech takového vysílání, především pokud jde o platové podmínky, na nichž trvala především Francie, ale ani po snahách dosavadních zemí o nalezení kompromisu neměly řadu měsíců podporu všech unijních států.

Z 24 na 18, a prakticky na 12 a případně dodatečných šest měsíců se tak zkrátila doba, po kterou se mají pravidla na vyslané zaměstnance vztahovat před tím, než se jich začnou plně týkat pracovní pravidla země, v níž působí. Na tři roky byla nakonec stanovena doba, kterou budou mít země na to, aby se po přijetí na nová pravidla připravily. Podle Thyssenové jde o vyvážený kompromis.

