„Žalobce předkládal tvrzení, aniž by nabízel důkazy,“ uvedl soudce Jiří Kratochvíl.

Pivovar Holba podle něj nepřeložil důkazy, jež by soud vedly k rozhodnutí, že smlouva o prodeji 72 kusů listinných kmenových akcií pivovaru za 150 miliónů z 23. února 2009 není platná.

Pivovar Holba se navíc domáhal určení, že město Náchod je nadále jediným vlastníkem pivovaru. I tento bod žaloby ale soud odmítl s odkazem na názor Nejvyššího soudu, že žaloba na určení má mít ryze preventivní podobu a je na místě v případech, kdy zamezí dalším žalobám.

„Toto však zde nelze předpokládat. Lze předjímat, že by první žalovaný, tedy společnost LIF, argumentoval, že podnik nabyl v dobré víře a už šest, sedm let zde podniká. Naopak žalobce by též pravděpodobně podal žalobu s tím, že měla být smlouva o prodeji pivovaru uzavřena s ním,“ zmínil mimo jiné soudce.

Podepsat smlouvu nebyla povinnost



„Od roku 2009 se žalobce domáhá nápravy porušení svých práv ve veřejné obchodní soutěži organizované městem Náchod, ze které byl protiprávně vyloučen. A v jejímž rámci došlo za nestandardních okolností, a v rozporu s vydaným předběžným opatřením, k prodeji majetkového podílu ve společnosti Primátor,“ připomněla ve své závěrečné řeči právní zástupkyně Pivovaru Holba Jana Líznerová.

„Podle rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2009 v případě, kdy není právní povinností prodávajícího uzavřít na základě výběrového řízení kontrakt s jeho vítězem, a to je tento případ, pak nelze považovat za porušení práv dalšího účastníka ani v případě, když by výběrové řízení proběhlo protiprávně,“ upozornil soudce Kratochvíl.

Podle právních zástupců města i společnosti LIF se neprokázalo, že město prodalo akcie za nižší cenu, než je cena obvyklá, ani že by došlo k něčí neoprávněné podpoře. „Původní nabídka žalobce na koupi akcií byla méně výhodná než nabídka žalovaného číslo jedna (pozn. společnost LIF),“ dodal advokát města.

Peníze už město utratilo

Soudní spory o platnost kontraktu se táhnou už od roku 2009, žalobu Pivovaru Holba ale soudy opakovaně zamítaly. K novému projednání do Hradce Králové se spor vrátil po verdiktu Nejvyššího soudu z února 2016, který předchozí rozsudky vrchního i krajského soudu zrušil.

Rozsudek je zatím nepravomocný. Pokud by byla předmětná smlouva opravdu označena za neplatnou, hrozilo by, že by si LIF a město musely vrátit peníze. Ty však Náchod již nemá, neboť je využil například na stavbu nové základní umělecké školy či na opravu budovy polikliniky.

Kromě tohoto civilního soudu se kauzou prodeje náchodského pivovaru zabýval Krajský soud v Hradci Králové také v trestním řízení. V listopadu 2013 zrušil verdikt náchodského okresního soudu a zprostil bývalého starostu Náchoda Oldřicha Čtvrtečku (ODS) obžaloby za údajné machinace při prodeji pivovaru.