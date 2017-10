Pro lidi, kteří pracují do 17 nebo 18 hodin, to v podstatě znamená, že v tomto ročním období nemohou rybařit vůbec. „Někteří rybáři volají po zavedení doby lovu non stop, jiní si přejí prodloužení denních dob lovu. To je skutečnost, která je dána mimo jiné i tím, že žijeme v době stále uspěchanější a čím dál tím více rybářů se kvůli svému pracovnímu vytížení nestihne k vodě ve stanovené době ani dostat,“ uvedl Vágner, který je zároveň poradcem ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL).

Vágner dále připomněl, že Český rybářský svaz (ČRS) se již v první polovině roku obrátil na ministerstvo zemědělství s podnětem, podle nějž by se ryby od října do března směly lovit od 5 do 22 hodin a od dubna do září pak od 4 do 24 hodin. ČRS usiluje o to, aby ke změně došlo při nejbližším otevření vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Vágner společně s kolegou a členem ČRS Jiřím Krouzou vypracoval návrh na změnu právě této vyhlášky. Počítá s jednotnou denní dobou lovu ryb na mimopstruhových rybářských revírech po celý rok od 4 do 24 hodin. Argumentuje tím, že by si každý uživatel rybářského revíru mohl tuto dobu zkrátit dle vlastního uvážení.