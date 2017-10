„Pokud by se brexit zvrátil prostřednictvím politického rozhodnutí (změnou parlamentní většiny, novým referendem atd.), pozitivní vliv na růst by byl signifikantní,“ definovali své klíčové zjištění experti. Jinými slovy by britské ekonomice oproti současnému stavu pomohlo, kdyby se brexit vůbec neuskutečnil.

Autoři studie se domnívají, že odchod Británie bez dohody o volném obchodu s EU by v roce 2019 zpomalil růst britské ekonomiky o 40 miliard liber (1,15 biliónu korun). Jedna z britských proevropských skupin podle deníku Independent studii označila za poslední hřebíček do rakve tvrzení, že brexit bude pro britskou ekonomiku výhodný.

Objevily se však i studie, podle nichž by Británie vydělala i na brexitu bez dohody s EU, pokud by zároveň jednostranně odstranila veškeré obchodní bariéry. Podle studie profesora Patricka Minforda by to mohlo pro britskou ekonomiku znamenat přínos 80 miliard (2,3 biliónu korun) ročně.

K podobným závěrům jako Minford dospěla i studie londýnského Institutu pro ekonomické záležitosti. „Ve skutečnosti bychom mohli jednostranně zrušit veškerá dovozní cla, což by nám zajistilo většinu výhod plynoucích z obchodu a zároveň bychom mohli vyvážet do EU pod pravidly Světové obchodní organizace,“ dodal s tím, že potom by Británie mohla usilovat o dohody o volném obchodu se všemi svými hlavními obchodními partnery, včetně EU. [celá zpráva]