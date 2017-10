Průměrná cena čtvrtky másla se blíží 60 korunám, meziročně zdražilo o polovinu.

„Původní důvody k růstu cen másla samozřejmě trvají - nižší nabídka mléčného tuku a celkově vyšší spotřeba mléka, částečně i regulace EU, která loni nabídla zemědělcům finanční kompenzace za útlum produkce mléka. V současné době je ale cena másla tažena déle a dále prostřednictvím médií, kterým se podařilo vzbudit ve spotřebitelích paniku z toho, že před Vánocemi nebude na trhu máslo k pečení cukroví,” řekl Novinkám agrární analytik Petr Havel.

Poslední týdny na našem trhu jeví známky hysterie ekonom KB Jan Vejmělek

„Každopádně - kdyby média neustále neeskalovala problematiku cen másla a kdyby lidé nenakupovali máslo do zásoby, ba dokonce by jeho nákup dočasně omezili, nepochybně by cena másla zcela jistě nestoupala, a mohla by začít - i do Vánoc - mírně klesat,” dodal. Odhaduje, že po Vánocích cena klesne zcela určitě a bude se pohybovat někdo v rozmezí 45 až 50 korun.

Spekulativní poptávka



„Poslední týdny na našem trhu jeví známky hysterie, kdy se do cen promítá spekulativní poptávka nejen tuzemských spotřebitelů nakupujících máslo do zásoby. Pokud by tady tato poptávka nebyla, ceny by dále nahoru nešly,” řekl Novinkám hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

Návrat k cenám před touto hysterií, tedy pod 40 korun na čtvrtku másla, ale v krátkém čase reálný není, minimálně se výrazně zvedly mzdové náklady v podstatě ve všech článcích řetězce, soudí nicméně. Připomněl také zahraniční faktory, hlavně silný růst poptávky po másle v Číně, který krátkodobě nestíhají mlékárny uspokojit.

Pravdou je, že ceny másla rostou prudce i v sousedních zemích. Například v Polsku je ale ve slevových akcích máslo k dostání za jen o málo vyšší ceny než před zdražením. [celá zpráva]

Lidé se perou zbytečně



Za máslovou hysterii označuje současnou situaci i hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda. „Průměrný Čech za rok spořádá 22 kostek másla, tedy zhruba 1,8 kostky měsíčně. Aktuálně stojí kostka másla průměrně 57,40 koruny. Na začátku letošního roku to bylo 43,20 koruny. V červnu, kdy se o zdražování másla začalo výrazněji psát, stála kostka 46,90 koruny. Takže v období, kdy se o zdražujícím másle píše, zdražilo průměrně o 10,50 koruny,” spočítal.

Vývoj ceny másla

FOTO: David Ryneš, Novinky

Průměrný spotřebitel tak při své spotřebě 1,8 kostky másla měsíčně zaplatí nyní za celý měsíc za máslo o 19 korun více než v červnu, na začátku „máslové mánie“.

„Za 19 korun si přitom dnes člověk nekoupí ani dvě lahvová piva. Jinými slovy, pokud bulvár přináší fotky a zprávy o tom, jak se lidé po ránu, hned po otevření obchodů, takřka perou o máslo, vězme, že se perou proto, že si musí odepřít necelá dvě lahvová piva měsíčně. Stojí taková rvačka za to? Samozřejmě že ne. Jenže lidé jsou médii zmámeni a domnívají se, že máslo bude už jen strmě zdražovat snad až do skonání věků. Jinak ty jejich ranní šarvátky snad ani vysvětlit nelze,” uzavřel Kovanda.